نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتر في العلاقات.. ترامب يتجاهل نتنياهو ويتحرك منفردًا في الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترامب يتجاهل نتنياهو ويتحرك منفردًا في الشرق الأوسط.. كشفت مصادر مقربة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تصاعد حالة الاستياء بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن ترامب قرر المضي في تحركاته السياسية بالشرق الأوسط بشكل منفرد، دون تنسيق مسبق مع نتنياهو.

ترامب يتجاهل نتنياهو ويتحرك منفردا في الشرق الأوسط

ترامب يتجاهل نتنياهو ويتحرك منفردا في الشرق الأوسط

ووفقًا لما نشرته صحيفة "إسرائيل هيوم"، فإن العلاقة الشخصية التي كانت تجمع الزعيمين سابقًا قد شهدت تدهورًا لافتًا، وسط مشاعر متبادلة من الإحباط وخيبة الأمل بين الجانبين.

تحركات أميركية دون انتظار إسرائيل

وأوضحت المصادر أن ترامب لم يعد راغبًا في انتظار تحركات إسرائيلية كانت متوقعة، وفضّل المضي قدمًا في تنفيذ خطواته الاستراتيجية بما يخدم المصالح الأميركية، متجاوزًا التباطؤ الإسرائيلي في بعض الملفات الحساسة.

نتنياهو متهم بالمماطلة

فيما ترى الإدارة الأميركية أن نتنياهو يتباطأ عمدًا في اتخاذ قرارات مصيرية كانت ضرورية لدفع ملف التطبيع مع عدد من الدول، خاصة في ظل مطالبة المملكة العربية السعودية بوقف الحرب في غزة، وتقديم التزامات واضحة بخصوص حل الدولتين.

وأفادت الصحيفة أن غضب ترامب تضاعف بعد تقارير عن محاولات من نتنياهو ومقربين منه للضغط على مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، للقيام بعمل عسكري ضد إيران، وهي مزاعم نفاها نتنياهو لاحقًا، إلا أن ترامب لم يجد في النفي ما يبدد شكوكه.

وفي مؤشر آخر على تصاعد التوتر، أشار التقرير إلى أن الإدارة الأميركية لم تُطلع المسؤولين الإسرائيليين على تفاصيل اتفاق هدنة مع الحوثيين، رغم إعلان ترامب عن التوصل إليه، ما فُسّر كرسالة دبلوماسية واضحة بتراجع مستوى الثقة والتنسيق.

إسرائيل خارج جدول الزيارة المرتقبة

واختتمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن زيارة ترامب المرتقبة للمنطقة لن تشمل تل أبيب، في خطوة تُعد دلالة صريحة على الفتور الذي يهيمن على العلاقات بين ترامب ونتنياهو في الفترة الحالية.