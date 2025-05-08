العالم اليوم - بالأرقام.. تفاصيل خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان

انتم الان تتابعون خبر بالأرقام.. تفاصيل خرق إسرائيل لوقف إطلاق النار في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 مايو 2025 08:18 مساءً - كشف مصدر عسكري لبناني، الخميس، أن عدد الخروقات الإسرائيلية منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بلغ 3112 خرقا.

وأوضح المصدر لـ"دوت الخليج"، أن 157 شخصا لقوا حتفهم جراء الهجمات الإسرائيلية خلال هذه الفترة، في حين أصيب 356 آخرون بجروح متفاوتة.

وفي وقت سابق من الخميس، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أكثر من 20 غارة جوية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. وذكرت التقارير أن الغارات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في محيط منطقة النبطية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "نلاحق هدفا مهما في جنوبي لبنان"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الهدف أو نتائج العملية.

وتشن إسرائيل، التي ألحقت خسائر فادحة بجماعة حزب الله خلال حرب العام الماضي، غارات جوية في جنوب لبنان بشكل منتظم منذ وقف إطلاق النار، وقصفت أيضا عدة مرات الضاحية الجنوبية لبيروت، وهي معقل حزب الله.

وتنص شروط وقف إطلاق النار على عدم حيازة حزب الله أو أي جماعة مسلحة أخرى أسلحة في المناطق القريبة من الحدود جنوبي نهر الليطاني.

ويشترط الاتفاق على إسرائيل سحب قواتها من الجنوب مع انتشار الجيش اللبناني في المنطقة الحدودية.