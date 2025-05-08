العالم اليوم - دخان أبيض في سماء الفاتيكان.. انتخاب بابا جديد

انتم الان تتابعون خبر دخان أبيض في سماء الفاتيكان.. انتخاب بابا جديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 مايو 2025 08:18 مساءً - تصاعد الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستين في الفاتيكان، يوم الخميس، في إشارة إلى أن الكرادلة المجتمعين في مجمع انتخابي قد انتخبوا بابا جديدا لقيادة الكنيسة الكاثوليكية.

وبالتزامن مع ذلك، قرعت أجراس كاتدرائية القديس بطرس احتفالا بانتخاب البابا جديد.

وتجمع آلاف المسيحيين في ساحة القديس بطرس انتظارا لتصاعد الدخان من مدخنة الكنيسة.

ويعني هذا أن الفائز حصل على 89 صوتا على الأقل من بين أصوات 133 كاردينالا يشاركون في المجمع لانتخاب خليفة للبابا فرنسيس.

ولمعرفة هوية الرأس الجديد للكنيسة الكاثوليكية، ينبغي انتظار الإعلان الرسمي من شرفة كاتدرائية القديس بطرس قبل أن يطل منها البابا المنتخب.

وعادة ما يتم ذلك بعد نحو ساعة من الانتخاب.