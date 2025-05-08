بوتين يرد على شائعات عن استقالة قديروف باقتباس من مارك توين

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أحمد جودة - القاهرة - رد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجدل الدائر مؤخرا حول موضوع "استقالة" رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، باقتباس مقولة شهيرة للكاتب الأمريكي مارك توين.

أفاد بذلك رئيس جمهورية الشيشان، الذي كان قد ذكر في وقت سابق، خلال تعليقه على الشائعات حول استقالته، بأنه يطلب هو نفسه إعفاءه من منصبه، معربا عن أمله في أن يحظى طلبه بالدعم.

وقال قديروف لاحقا، يوم الثلاثاء، إن كثيرين أساؤوا فهم حديثه عن الاستقالة، موضحا أنه لا يستطيع أن يقرر بنفسه ما إذا كان سيبقى في منصبه أم لا، وكل ما يمكنه فعله هو أن يطلب هذا، وشدد على أن القرار النهائي لا يمكن اتخاذه إلا من قبل الرئيس بوتين.

ويوم أمس الأربعاء، عقد رئيس الدولة الروسية اجتماعا مع زعيم الشيشان، تمت خلاله مناقشة الوضع الراهن في الجمهورية.

واليوم الخميس، سرد قديروف عبر قناته على تيلغرام كيف رد الرئيس الروسي في هذا الاجتماع على الشائعات حول موضوع استقالته.

قال قديروف: "كان اجتماع العمل مع رئيس دولتنا مثمرا. وفي الختام، علق الرئيس بوتين على آخر النقاشات على الإنترنت، مستشهدا بكلمات مارك توين الشهيرة: الأخبار التي تتحدث عن وفاتي مبالغ فيها كثيرا".

وأضاف قديروف، أن الرئيس بوتين أكد له أنه "لا يزال أمامنا الكثير من العمل معا في القادم من الوقت"