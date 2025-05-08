نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كتائب القسام" تعلن عن استهداف قوة هندسية إسرائيلية في رفح وإيقاع قتلى وجرحى بصفوف الجنود في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، استهداف قوة هندسية إسرائيلية خلال محاولتها تنفيذ عملية تفجير بأحد المنازل شرق مدينة رفح، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وجاء في بيان الكتائب اليوم الخميس: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة هندسية صهيونية قوامها 12 جنديًا كانت تتجهز للقيام بعملية نسف داخل أحد المنازل محيط مفترق الفدائي بحي التنور شرق مدينة رفح جنوب القطاع بقذيفتين مضادتين للأفراد والدروع مما أدى لانفجار كبير داخل المنزل ووقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح ورصد مجاهدونا هبوط الطيران المروحي للإخلاء".

ويوم أمس الأربعاء استهدفت كتائب "القسام" قوة عسكرية إسرائيلية في شارع العودة شرق منطقة الفراحين شرقي مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

كما أعلنت القسام في نفس اليوم، أنها "ضمن سلسة عمليات 'أبواب الجحيم' تمكنت من استدراج قوة عسكرية إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود وكلبين عسكريين إلى كمين جهز مسبقا بعدد من العبوات الناسفة وفور وصول الجنود إلى مقتلة الكمين تم تفجير العبوات وإيقاع جنود العدو بين قتيل وجريح قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة".

وفي بيان آخر منفصل، أكدت "القسام" أنه "ضمن سلسة عمليات أبواب الجحيم.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل قرب مفترق المشروع شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة بقذيفتي "TBG" وأوقعوهم بين قتيل وجريح، وعاود مجاهدونا التقدم صوب المنزل المستهدف وأجهزوا من مسافة الصفر بأسلحتهم الخفيفة على من تبقى من أفراد القوة