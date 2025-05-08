الاحتلال يعتقل 43 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 43 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 43 فلسطينيا، من عدة مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيا من سلفيت و17 آخرين من جنوب الخليل، كما اعتقلت 4 من بيت لحم، فيما جرى اعتقال شاب من مدينة قلقيلية، وآخر من جنين، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، حيث كثفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقالات وإطلاق النار العشوائي في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية.