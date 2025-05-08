نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحة غزة: استشهاد 106 أشخاص خلال الساعات الـ24 الماضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 106 أشخاص وإصابة 367 آخرين جراء القصف الإسرائيلي للقطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 106 شهيد (منهم 1 شهيد انتشال)، و367 إصابة خلال 24 ساعة الماضية"، مؤكدة أنه "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأعلنت "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 52760 شهيد و119264 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023"، مبينة أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 2651 شهيد، 7223 إصابة