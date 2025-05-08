العالم اليوم - صور.. إسرائيل تلقي "الدولار الأصفر" على جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر صور.. إسرائيل تلقي "الدولار الأصفر" على جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 مايو 2025 04:25 مساءً - ألقت الطائرات الإسرائيلية، الخميس، عملة مزيفة تحذر فيها المواطنين اللبنانيين في بلدة الناقورة من دولار حزب الله "الأصفر".

وفي صور منتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، يمكن مشاهدة العبارات المكتوبة على العملة المزيفة كالتالي: "لا تخطئوا في تقدير الأمور، لا تقبلوا الدولار الأصفر".

وعلى الطرف الآخر للعملة كتب: "دولار حزب الله حرام، ولن ينفعك بعد أن دمر بيتك وشرد عائلتك".

شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، يوم الخميس، أكثر من 20 غارة جوية على مناطق مختلفة في جنوب لبنان، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت التقارير أن الغارات استهدفت مواقع تابعة لحزب الله في محيط منطقة النبطية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "نلاحق هدفا مهما في جنوبي لبنان"، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الهدف أو نتائج العملية.

وفي المقابل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن إسرائيل شنت سلسلة غارات في جنوب لبنان.

وأشارت إلى "سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت محيط النبطية"، في حين قالت وسائل إعلام محلية إن الغارات طالت خصوصا مناطق حرجية وجبلية بعيدة عن المراكز السكنية.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية مقتل شخص وإصابة 8 آخرين في حصيلة أولية للغارات الإسرائيلية على النبطية.