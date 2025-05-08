العالم اليوم - السعودية: 100 ألف ريال غرامة الحج دون تصريح

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 مايو 2025 02:22 مساءً - أعلنت السعودية، اليوم الخميس، تطبيق غرامة مالية كبيرة بحق كل من يحاول أداء الحج دون تصريح.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق كل من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة.

وأضافت الوزارة أن الغرامالت تتعدد بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، والمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت وزارة السياحة السعودية قد شددت الشهر الماضي على جميع مرافق الضيافة في مكة المكرمة بمنع تسكين القادمين غير الحاصلين على تصريح حج، أو تصريح دخول للعمل أو السكن في المدينة خلال موسم الحج، وذلك ابتداءً من 29 أبريل وحتى نهاية موسم الحج.