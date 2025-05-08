نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 45 معتقلًا واقتحام للمسجد الأقصى.. تصعيد إسرائيلي جديد في القدس والضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، صباح اليوم الخميس 8 مايو 2025، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وسط حماية مشددة من قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في تصعيد جديد تزامن مع حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

جولات استفزازية وطقوس تلمودية داخل المسجد الأقصى

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية داخل باحاته، كما أدوا طقوسًا تلمودية علنية بحماية أمنية إسرائيلية مشددة، وسط تضييقات على دخول المصلين الفلسطينيين.

يأتي هذا الاقتحام في إطار الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى، التي تثير غضبًا شعبيًا ورسميًا واسعًا في فلسطين والعالم العربي والإسلامي، خاصة مع تصاعد دعوات الجماعات الاستيطانية لتكثيف الاقتحامات خلال الفترات الدينية اليهودية.

الاحتلال يعتقل 45 فلسطينيًا في الضفة الغربية

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 45 فلسطينيًا منذ مساء أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس، في محافظات عدة من الضفة الغربية المحتلة، وفق بيان مشترك أصدرته هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني.

وأوضح البيان أن الاعتقالات طالت عددًا من الأطفال والأسرى المحررين، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال نفذت حملات اقتحام عنيفة رافقها اعتداءات جسدية على المعتقلين وأفراد عائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات تخريب وتدمير في المنازل.

وأشار البيان إلى أن محافظتي الخليل وسلفيت كانتا الأكثر تضررًا من هذه الحملة، وسُجلت خلالها اعتداءات وحشية بحق عائلة الشهيد عبد الفتاح حريبات، التي تعرض منزلها للاقتحام والتخريب والاعتداء على أفراد الأسرة.

تصعيد مستمر وغياب للمحاسبة

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد إسرائيلي مستمر ضد الشعب الفلسطيني، يتجلى في الاقتحامات المتكررة للمقدسات الإسلامية، وعمليات الاعتقال اليومية، والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتطالب مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية بضرورة تحرك عاجل من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.