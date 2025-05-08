بوتين: تعزيز العلاقات مع إفريقيا من أولويات السياسة الخارجية الروسية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تعزيز العلاقات مع دول إفريقيا يعتبر من أولويات السياسة الخارجية الروسية.

وقال بوتين خلال لقائه مع رئيس الكونغو ديني ساسو نغيسو في الكرملين، يوم الأربعاء: "إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الخارجية الروسية تعزيز العلاقات مع دول إفريقيا".

وأشار إلى أنه "في ختام قمة بطرسبورغ (لروسيا وإفريقيا) تم إقرار حزمة كبيرة من الوثائق المشتركة، بما فيها إعلانات مفصلة وخطة الأعمال حتى عام 2026".

وأكد أن العمل جار على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة التي عقدت في يوليو عام 2023 في سان بطرسبورغ الروسية.

يذكر أن رئيس الكونغو ديني ساسو نغيسو وصل إلى روسيا يوم الأربعاء للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى الـ 80 للنصر على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية بموسكو