نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب روسي: الاتحاد الأوروبي أصبح خليفة للرايخ الثالث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت النائب في مجلس الدوما ألونا أرشينوفا على رفض ليتوانيا ولاتفيا السماح لرئيس صربيا بالتحليق فوق أراضيها للوصول إلى روسيا، قائلة إن الاتحاد الأوروبي أصبح خليفة للرايخ الثالث.

وقالت أرشينوفا: "تتزايد المحاولات لعزل السياسيين المناهضين للفاشية. مُنع الرئيس الصربي فوتشيتش ورئيس الوزراء السلوفاكي فيتسو من السفر جوا إلى موسكو لحضور فعاليات يوم النصر. هذه حقيقة مُشينة، وهي الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي، الذي يُصبح خليفة للرايخ الثالث بشكل أكثر وضوحا"

وأشارت إلى أن "التصرف القذر" المتمثل في منع فوتشيتش وفيتسو من السفر إلى موسكو يتم تنفيذه من قبل ليتوانيا ولاتفيا وبولندا.

وأكدت أن رهاب روسيا في هذه البلدان خارج عن المألوف، وهذا واضح حتى في تدمير المقابر والنصب التذكارية للجنود السوفييت المحررين.

وأضافت: "للأسف، تكتسب عبارة "الفاشية ترفع رأسها في أوروبا" أشكالا ملموسة بشكل متزايد. وهذا يحفز جميع القوى المناهضة للفاشية في القارة الأوراسية على التوحد