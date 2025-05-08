نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة ترامب تمضي في خطة لترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى ليبيا بطائرة عسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت شبكة CNN الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمضي بتنفيذ خطة لترحيل مجموعة من المهاجرين غير النظاميين إلى ليبيا، على متن طائرة عسكرية رغم الأوضاع الأمنية الخطيرة في البلاد.

وبحسب ما نقلته الشبكة عن مسؤول في الإدارة الأمريكية، فإن طائرة من طراز C-17 تابعة للقوات الجوية قدّمت خطة طيران للانطلاق من قاعدة “كيلي فيلد” في سان أنطونيو بولاية تكساس، إلى مطار مصراتة الليبي يوم الأربعاء. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت هناك دفعات أخرى من المهاجرين ستُنقل إلى ليبيا في المستقبل.

البيت الأبيض امتنع عن التعليق على هذه الخطط، بينما قال ترامب لدى سؤاله في المكتب البيضاوي: “لا أعلم شيئًا عن الأمر، اسألوا وزارة الأمن الداخلي”. أما وزارة الخارجية الأمريكية، فرفضت بدورها تأكيد أو نفي الأمر، مكتفية بالقول إنها لا تناقش تفاصيل الاتصالات الدبلوماسية مع الدول الأخرى.

وأشارت CNN إلى أن قرار ترحيل مهاجرين إلى ليبيا، رغم تصنيف الخارجية الأمريكية للبلاد ضمن قائمة الدول ذات التحذير الأعلى من السفر (المستوى الرابع)، يُعدّ تصعيدًا كبيرًا في سياسات الترحيل التي وُوجهت سابقًا بانتقادات قانونية وحقوقية واسعة.

وفيما تتواصل الاتصالات بين واشنطن وعدة دول أفريقية أخرى مثل رواندا بشأن احتمالات مماثلة، نقلت الشبكة عن مسؤول ليبي نفيه التام لوجود أي نقاشات مع الجانب الأمريكي بشأن استقبال مهاجرين، مؤكدًا أن اللقاءات التي عقدت في واشنطن مؤخرًا كانت ضمن جدول أعمال معلن، ولم تتضمن هذا الملف