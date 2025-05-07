نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: الولايات المتحدة قدمت مساهمة كبيرة في الحرب العالمية الثانية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لولا تضحيات الجنود الأمريكيين لما تم الانتصار في الحرب العالمية الثانية.

وقال ترامب: "لولا تضحيات جنودنا لما انتصرنا في هذه الحرب، ولكان عالمنا سيبدو مختلفا تماما اليوم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة دخلت الحرب بعد هجوم "بيرل هاربور"، وأن أكثر من 250 ألف أمريكي ماتوا وهم يقاتلون النظام النازي.

ووصف ترامب يوم 8 مايو 1945، وهو يوم استسلام ألمانيا غير المشروط، بأنه "بداية نهاية حرب طويلة ووحشية ودموية"، وأكد مجددا التزام الولايات المتحدة بسياسة "السلام من خلال القوة".

وأضاف: "سوف نقيس نجاحنا ليس فقط بالمعارك التي نفوز بها، ولكن بالحروب التي ننهيها. إرثي الأهم هو أن أكون صانع سلام".

كما وقع ترامب اليوم الأربعاء على إعلان يعلن يوم 8 مايو يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، ويدعو الناس إلى تكريم ذكرى أولئك الذين ماتوا دفاعا عن الحرية ضد النازية والفاشية.

وجاء في الإعلان: "تحتفل أمتنا اليوم بفخر بالذكرى الثمانين لانتصار الحلفاء على الاشتراكية-الوطنية والفاشية، وهو أحد أعظم الانتصارات لقوى الحرية في تاريخ البشرية".

ولم يذكر ترامب شيئا عن مقتل 27 مليون سوفييتي والدور القيادي للجيش الأحمر في هزيمة النازية