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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون تقديم راتبه للصليب الأحمر في إطلاق حملته المالية للعام 2025 مؤكدا أن ما يقدمونه من خدمات إنسانية يفوق الوصف.

الرئيس اللبناني يتبرع براتبه للصليب الأحمر

ورعى الرئيس اللبناني حفل إطلاق الحملة المالية للصليب الأحمر اللبناني لعام 2025 من القصر الجمهوري في بعبدا، بحضور السيدة الأولى نعمت عون، ووفد رفيع المستوى من الصليب الأحمر برئاسة الدكتور أنطوان الزغبي، وممثلي الحركة الدولية للهلال والصليب الأحمر.

وفي كلمته، وجه الرئيس عون تحية تقدير للمتطوعين قائلا: "أقدم لكم راتبي دعما لجهودكم، وأنا إلى جانبكم دوما، أعدكم بأن أبقى سندا كبيرا لكم." وأضاف: "لا تكفي الكلمات للتعبير عن امتناننا لتضحياتكم التي تقدمونها لكل اللبنانيين دون تمييز أو تردد، رغم كل التحديات."

وأشاد بدور الصليب الأحمر في تقديم الخدمات الإنسانية والطبية في جميع أنحاء لبنان، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، مؤكدا أن "هناك من استشهد ومن أصيب أثناء أداء واجبه، ومع ذلك لم يتوقف العطاء."

من جهته، قال الدكتور الزغبي: "نطلق حملتنا هذا العام تحت شعار 'بدعمكم نكمل المسيرة'، مستمرين في رسالتنا منذ 1945." وأضاف: "نحن نثقف شباب لبنان على القيم الإنسانية، ونوفر الإسعاف والدم للمحتاجين، مع أكثر من 5000 مسعف يعملون على مدار الساعة."

واختتم اللقاء بتأكيد التعاون بين الصليب الأحمر والجيش اللبناني لتسهيل الإخلاء الطارئ عبر الطائرات المروحية عند الحاجة