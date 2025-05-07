العالم اليوم - أميركا والحوثي.. مسؤول يضع إسرائيل خارج "معادلة الاتفاق"

انتم الان تتابعون خبر أميركا والحوثي.. مسؤول يضع إسرائيل خارج "معادلة الاتفاق" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 مايو 2025 07:21 مساءً - قال مسؤول حوثي، الأربعاء، إن السفن الإسرائيلية ما زالت "عرضة للاستهداف" عند عبورها الممرات المائية قبالة اليمن، بما فيها البحر الأحمر وخليج عدن، وذلك على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والمتمردين الحوثيين الذي أعلنه الوسيط العماني.

وأضاف عضو المكتب السياسي للحوثيين عبد المالك العجري لوكالة "فرانس برس" إن "الممرات المائية آمنة لكل السفن العالمية باستثناء إسرائيل"، وأنها إذا مرت "قد تكون عرضة للاستهداف".

وتابع أن "إسرائيل خارج الاتفاق. لكن بقية السفن الأميركية وغيرها هي ضمن الاتفاق".

تهدئة بين أميركا والحوثيين

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي اتفاقا لوقف إطلاق النار بين الحوثيين والولايات المتحدة، موضحا أنه "لن يستهدف أي منهما الآخر بما في ذلك السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وقال ترامب إن الحوثيين وافقوا على وقف هجماتهم ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، مضيفا أنهم "استسلموا".

تصعيد إسرائيلي

وقبل ساعات من الإعلان الأميركي، نفذت إسرائيل غارات جوية مكثفة دمرت بشكل كامل مطار صنعاء الدولي، وأسفرت عن مقتل 3 أشخاص بحسب الحوثيين.

وكان الهجوم الإسرائيلي هو الثاني على اليمن خلال 24 ساعة، ردا على هجوم صاروخي للحوثيين على مطار بن غوريون.

وتطلق جماعة الحوثيين صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.