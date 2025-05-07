مسيرات تقصف مطار بورتسودان لليوم الثالث على التوالي

الخرطوم ـ ا.ف.ب: قصفت مُسيَّرات المطار وقاعدة للجيش في مدينة بورتسودان، المقر المؤقت للحكومة السودانية، بحسب مسؤولي المطار ومسؤولين أمنيين، لليوم الثالث على التوالي لتعرض هذه المدينة لهجمات. وتأتي الهجمات بعد يوم على تعرض المستودع الرئيسي للوقود في المدينة لقصف ما تسبب بحريق كبير إلى جنوب المدينة الواقعة شرقًا والتي كانت حتى الأحد تعَد ملاذًا آمنًا لمئات آلاف النازحين الفارين بسبب الحرب المستمرة منذ عامين.

وأفاد أحد مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية بسماع دوي انفجارات فجرًا وتصاعد سحب الدخان فوق المدينة، من ناحية الميناء ومن مستودع للوقود جنوبًا.

وقال مسؤول في المطار إن مُسيَّرة «استهدفت الجزء المدني من مطار بورتسودان» بعد يومين من ضربات بالطيران المُسيَّر استهدفت للمرة الأولى القاعدة الجوية في المطار والتي اتهم فيها الجيش قوات الدعم السريع بالوقوف وراءها.

وأُلغيت كل الرحلات المجدولة في المطار الذي يُعَد بوابة الوصول الرئيسية للبلد الذي تدمره الحرب، وفق المسؤول ذاته.