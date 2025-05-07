سقوط مقاتلة أميركية فـي البحر أثناء هبوطها على حاملة طائرات

واشنطن ـ أ ف ب: أفادت وسائل إعلام أميركية أن طائرة حربية أميركية تقدر بملايين الدولارات فشلت في الهبوط على حاملة الطائرات هاري إس. ترومان وسقطت في البحر الأحمر، في حادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع واحد. الطائرة، وهي من طراز إف « أ-إف18» سوبر هورنيت ذات المقعدين وتبلغ قيمتها نحو 67 مليون دولار، سقطت في البحر بعد محاولة فاشلة لتخفيف سرعتها أثناء الهبوط، وفق شبكة «سي إن إن» وصحيفة وول ستريت جورنال، ومصادر أخرى. ونقل معهد البحرية الأميركية عن مسؤول في وزارة الدفاع أن خطاف الطائرة لم يعلق في السلك المُعدّ لإيقافها على سطح الحاملة.

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