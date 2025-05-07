إستونيا تمنع الرحلات المتجهة إلى موسكو في 9 مايو من استخدام مجالها الجوي

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أحمد جودة - القاهرة - حظرت إستونيا استخدام مجالها الجوي للطائرات التي تقل ممثلي الدول الأجنبية إلى موسكو لحضور الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى.

صرح بذلك وزير خارجية جمهورية إستونيا مارغوس تساهكنا، وقال في حديث نقله موقع شركة التلفزيون والإذاعة الوطنية الحكومية ERR: "استخدام المجال الجوي الإستوني لرحلة متجهة إلى موسكو للمشاركة في العرض العسكري تكريما لذكرى 9 مايو أمر مستبعد ولا تنوي إستونيا دعم إقامة هذا الحدث بأي شكل من الأشكال".

وأشار الموقع إلى أن إستونيا، قامت بمنع رحلات كبار الشخصيات القادمة من كوبا والبرازيل من المرور عبر مجالها الجوي إلى موسكو والعودة.

وشدد الوزير على أن بلاده لن تمنح كذلك، الإذن للرحلات الجوية القادمة من بلدان أخرى، أو قد يتم إلغاء هذا السماح إذا لزم الأمر.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "فيتشيرني نوفوستي" أن ليتوانيا ولاتفيا أغلقتا مجالهما الجوي أمام طائرة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي يخطط لحضور عرض النصر في موسكو في التاسع من مايو.

يشار إلى أن رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس كانت قد أعربت عن "عدم ترحيب" الاتحاد الأوروبي بمشاركة الدول الأوروبية وخاصة تلك المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في احتفالات موسكو بالذكرى الـ80 للانتصار على النازية بالحرب العالمية الثانية في الـ9 من مايو.

من جهتهم أعرب عدد من القادة الأوروبيين عن رفضهم لتصريحات كالاس، مؤكدين أن لا أحد يملك الحق في منعهم من المشاركة في احتفالات عيد النصر بموسكو، من بينهم رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش