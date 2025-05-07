تصعيد غير مسبوق.. الهند تغلق مطاراتها وباكستان تعتبر الهجوم الصاروخي "إعلان حرب"

أحمد جودة - القاهرة - الهند تغلق مطاراتها وباكستان تعتبر الهجوم الصاروخي "إعلان حرب"

في تطور دراماتيكي خطير ينذر بانفجار الأوضاع بين الجارتين النوويتين، أعلنت الهند، صباح اليوم الأربعاء، إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية وإغلاق 18 مطارًا على الأقل، بما فيها مطار سريناجار الحيوي، وذلك في أعقاب شن قواتها المسلحة هجمات صاروخية على أراضٍ باكستانية وجاء هذا التصعيد المفاجئ، وسط أجواء توتر متزايدة في منطقة جنوب آسيا مما دفع شركات الطيران المحلية والأجنبية إلى تعليق خدماتها في عدد من المطارات الهندية، في وقت اعتبرت فيه باكستان أن الهجمات تمثل "عملًا حربيًا صريحًا"، ملوّحة برد عسكري مرتقب.

وتشير التحركات العسكرية من جانب الهند، وما تلاها من ردود صارمة من الجانب الباكستاني إلى دخول الأزمة بين البلدين منعطفًا خطيرًا قد يؤدي إلى مواجهة مفتوحة تهدد الاستقرار الإقليمي والدولي.

الهند تغلق مطاراتها وتلغي أكثر من 200 رحلة جوية



كشفت مصادر رسمية أن الحكومة الهندية قررت، صباح الأربعاء، تعليق مؤقت للعمليات في 18 مطارًا يقع معظمها في شمال وغرب البلاد، بما في ذلك مطار سريناجار الواقع في إقليم جامو وكشمير وجاء هذا القرار في إطار الإجراءات الاحترازية بعد تنفيذ القوات الهندية لهجمات صاروخية داخل الأراضي الباكستانية.

وأعلنت شركات الطيران الكبرى مثل "إير إنديا"، و"إنديجو"، و"سبايس جيت"، و"أير إنديا إكسبريس"، و"أكاسا إير"، إلى جانب عدد من شركات الطيران الأجنبية، تعليق خدماتها من وإلى هذه المطارات، حسب ما أفادت وكالة "برس تراست أوف إنديا" الرسمية.

رد باكستان: الهجوم الصاروخي "عمل حربي" صريح



من جهتها، أدانت الحكومة الباكستانية بشدة الهجمات الصاروخية التي شنتها الهند، واعتبرتها "عملًا حربيًا" وانتهاكًا صارخًا لسيادتها، وفقًا لما جاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء شهباز شريف بعد اجتماع طارئ للجنة الأمن الوطني في العاصمة إسلام آباد.

وأكد البيان أن "هذه الأعمال غير القانونية تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي"، موضحًا أنه تم تكليف القوات المسلحة الباكستانية باتخاذ "الإجراءات المناسبة" للرد على هذا التصعيد.

كما وصفت لجنة الأمن الوطني الباكستانية الهجوم الهندي بأنه "عمل عدائي صريح"، وشددت على أن الرد الباكستاني قادم، في وقت تتصاعد فيه المطالب بمحاسبة الهند دوليًا على ما تعتبره باكستان انتهاكًا لسيادتها ووحدة أراضيها.

احتمالات مفتوحة وسط صمت دولي حذر



في ظل غياب ردود فعل دولية حاسمة حتى الآن، تتصاعد المخاوف من أن يؤدي هذا التصعيد الخطير إلى نشوب نزاع واسع النطاق بين الهند وباكستان، اللتين تملكان أسلحة نووية وخلفيات تاريخية متوترة، خصوصًا بشأن إقليم كشمير.

يبقى العالم في حالة ترقب لما ستؤول إليه التطورات القادمة، وسط دعوات إلى ضبط النفس واحتواء التصعيد قبل أن يفلت الزمام.