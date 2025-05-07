نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس وزراء اليونان يشكر مصر على دورها في حل أزمات الشرق الأوسط ويشيد بالعلاقات الثنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قدم كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان، شكره إلى جمهورية مصر العربية على دورها البارز في حل أزمات منطقة الشرق الأوسط، معربًا عن استعداد بلاده لتقديم أي مبادرة تعزز الاستقرار الإقليمي.

جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في العاصمة اليونانية أثينا، حيث أكد ميتسوتاكيس على قوة ومتانة العلاقات بين مصر واليونان، مشيرًا إلى أن هناك أسسًا صحيحة وثابتة تربط بين البلدين.

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

كما أعرب رئيس وزراء اليونان عن اعتزازه باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، مؤكدًا أنها "مثالية" وتعد نموذجًا للتعاون الناجح بين الدولتين في مجال الأمن البحري والتنمية الاقتصادية.

التعاون في المجالات المختلفة

وأوضح ميتسوتاكيس أنه تم الاتفاق بين البلدين على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصاد، الطاقة، والتعليم، بما يساهم في تحقيق مصالح مشتركة وطموحات الشعبين المصري واليوناني.

دعم خطة إعادة إعمار غزة

وأشاد رئيس وزراء اليونان بالخطة المصرية العربية لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا ضرورة وقف القتال في القطاع بشكل فوري وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المتضررين.