الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفة

الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 11 فلسطينيا من عدة مناطق بالضفة الغربية بينهم أسير محرر.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من الخليل، وثلاثة آخرين بينهم أسير محرر، من قلنديا ونابلس، كما اعتقلت ستة فلسطينيين من قلقيلية، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وتصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة خلال الأشهر الأخيرة، حيث كثفت قوات الاحتلال عمليات الاقتحام والاعتقالات وإطلاق النار العشوائي في مختلف المدن والبلدات الفلسطينية.