عاجل - الرئيس اليوناني يشيد بدور مصر في استقرار المنطقة ويؤكد.. "نقف بالمرصاد لزعزعة الأمن"

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد الرئيس اليوناني كونستانتينوس تاسولاس، اليوم الأربعاء، بالدور المحوري الذي تلعبه مصر في تعزيز الاستقرار وإحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر واليونان تمثل نموذجًا للتعاون البناء والتصدي لمحاولات زعزعة الأمن الإقليمي.

جاء ذلك خلال كلمته بالقصر الرئاسي في العاصمة اليونانية أثينا، أثناء جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقوم حاليًا بزيارة رسمية إلى اليونان.

ورحب تاسولاس بالرئيس المصري، متمنيًا له إقامة طيبة ومباحثات ناجحة، معربًا عن تقديره الكبير لمكانة مصر ودورها في محيطها الجغرافي.

علاقات تاريخية وأرضية خصبة للتطوير

وأوضح الرئيس اليوناني أن علاقات حسن الجوار بين البلدين تستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن العلاقة النموذجية القائمة بين القاهرة وأثينا تتسم بهوامش كبيرة تسمح بتطويرها وتعميقها في شتى المجالات، وهو ما يفتح الباب أمام فرص تعاون أكبر على مختلف المستويات.

ملفات التعاون المشترك على طاولة البحث

وأشار تاسولاس إلى أن الجانبين سيعقدان اليوم اجتماعات موسعة تضم أعضاء من مجلسي الوزراء في البلدين، لبحث ملفات متعددة تشمل مجالات الحضارة والملاحة والتعليم والثقافة، إلى جانب التحديات الإقليمية الراهنة في شرق المتوسط والشرق الأوسط.

وأكد أن مصر تضطلع بدور مهم في جهود إحلال السلام، لا سيما فيما يتعلق بإعادة الأسرى وترتيب الأوضاع الإقليمية بما يخدم مصالح الشعوب ويحقق التعاون البنّاء بين الدول، وهو ما تسعى له مصر واليونان معًا.

مصر واليونان.. شراكة لمواجهة التحديات العالمية

وفي ظل ما وصفه بـ "العالم المضطرب الذي تسوده القلاقل"، شدد الرئيس اليوناني على أن مصر واليونان يمتلكان من العلاقات المتميزة والإرادة السياسية ما يجعلهما قادرين على التصدي لكل محاولات زعزعة الاستقرار، والعمل سويًا لبناء مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا لشعبي البلدين والمنطقة بأسرها.