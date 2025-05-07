العالم اليوم - أرباح BMW الألمانية تهبط بـ 26% خلال الربع الأول

انتم الان تتابعون خبر أرباح BMW الألمانية تهبط بـ 26% خلال الربع الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 مايو 2025 01:25 مساءً - تراجعت أرباح شركة السيارات الألمانية "بي إم دابليو" BMW على نحو حاد في الربع الأول من 2025.

وأعلنت الشركة، الأربعاء، في ميونخ أنها سجلت أرباحا بقيمة 2.2 مليار يورو في الربع الأول من هذا العام، بتراجع قدره 26.4 بالمئة مقارنة بنفس الفترة عام 2024.

وتسبب ضعف الأعمال في الصين في هذا التراجع، كما من المتوقع أن تتسبب الرسوم الجمركية الأميركية في مزيد من التراجع خلال هذا العام. ورغم ذلك لا تزال الشركة متمسكة بتوقعاتها بشأن هذا العام.

وقال رئيس بي إم دابليو، أوليفر تسيبسه، إنه كلما كانت البيئة مليئة بالتحديات، زادت أهمية تطوير المنتجات ووضع الاستراتيجيات وضمان المرونة، مشيرا إلى أن شركته تلبي "احتياجات العملاء المتنوعة في جميع أنحاء العالم"، وبالتالي يمكنها تحقيق "نتائج قوية" والبقاء على المسار الصحيح لتحقيق أهدافها السنوية.

وتسبب تراجع أعمال الشركة في الصين في التراجع الكبير في المبيعات العالمية للشركة. وبلغت نسبة التراجع 1.4بالمئة إلى 586 ألف سيارة، لتحقق حجم مبيعات بقيمة 33.8 مليار يورو بتراجع قدره 7.8 بالمئة مقارنة بالربع الأول من 2024.

ولكن "بي إم دبليو" ليست وحدها في تراجع أرباحها، ولم يكن أداؤها سيئا للغاية مقارنة بمنافسيها الألمان، إذ أعلنت منافستها "مرسيدس بنز" عن انخفاض حاد في الأرباح بنسبة 43 بالمئة إلى 1.73 مليار يورو في الربع الأول.

وفي منافستها الكبرى الأخرى "أودي"، بلغ صافي الربح 630 مليون يورو، بتراجع قدره 14.4بالمئة مقارنة بالربع الأول لـ2024 الذي كان ضعيفا بالفعل.

وبالنسبة لمجموعة "فولكس فاغن"، المالكة لـ"أودي"، بلغت الأرباح 2.2 مليار يورو، بتراجع قدره 41 بالمئة.