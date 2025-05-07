نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب يكشف عن "إعلان مزلزل" قبل زيارة الشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الثلاثاء 5 مايو 2025، أنه سيصدر "إعلانًا كبيرًا للغاية" وصفه بـ "المزلزل"، في إطار استعداداته لزيارة الشرق الأوسط التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وأوضح ترامب في تصريحات خلال اجتماع بالمكتب البيضاوي مع رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، أنه لن يكشف عن تفاصيل الإعلان في الوقت الحالي، لكنه أكد أنه سيكون "إيجابيًا جدًا"، وأضاف: "سوف يكون لدينا إعلان كبير جدًا.. كبير جدًا، مثلما هو كبير بقدر ما يمكن أن يكون".

تفاصيل الإعلان المنتظر

في الوقت الذي تزايدت فيه التكهنات حول موضوع الإعلان، لم يكشف ترامب عن التفاصيل المتعلقة بما سيعلنه، حيث أشار إلى أن الموضوع ليس متعلقًا بالتجارة، ولكن يتعلق بتطور "إيجابي ومذهل حقًا" سيكون له تأثير كبير على الولايات المتحدة وشعبها. وأضاف أن الإعلان سيصدر في الأيام القليلة المقبلة.

الزيارة المرتقبة إلى الشرق الأوسط

وتزامن إعلان ترامب مع استعداداته لزيارة منطقة الشرق الأوسط في الأسبوع المقبل.

وقد ألمح في وقت سابق إلى أن الزيارة ستشهد أيضًا إعلانًا هامًا للغاية، لكنها ليست مرتبطة بالتجارة. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد أعلنت في أبريل الماضي أن الرئيس الأمريكي سيزور المنطقة في مايو.

التوقعات والآراء حول الإعلان

يأتي هذا الإعلان في وقت حساس سياسيًا، حيث يترقب العالم التطورات في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك العلاقات الدولية التي قد تتأثر بالزيارة المرتقبة.

يتوقع بعض المراقبين أن الإعلان قد يكون له علاقة بتطورات سياسية أو دبلوماسية جديدة بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط.