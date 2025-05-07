قيادي حوثي: اتفاق وقف إطلاق النار مع الأميركيين لا يشمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال

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أحمد جودة - القاهرة - قال قيادي حوثي، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع الأميركيين لا يشمل إسرائيل بأي شكل من الأشكال.

واستهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.