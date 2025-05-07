‏مدير مطار صنعاء: الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء تسبب في خسائر بقيمة 500 مليون دولار

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏مدير مطار صنعاء، إن الهجوم الإسرائيلي على مطار صنعاء تسبب في خسائر بقيمة 500 مليون دولار.

واستهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.