نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاجاني: الاقتراح المصري لإعادة إعمار غزة هو الطريق الصحيح والهدف هو شعبان ودولتان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاجاني، أن الاقتراح المصري لإعادة إعمار غزة، والذي لاقى أيضًا دعم الدول العربية، هو "الطريق الصحيح" لحل الأزمة الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الهدف هو تحقيق السلام لشعبين وبدولتين.

في حديثه لبرنامج "ماتينو سينك نيوز" على القناة الخامسة، أضاف تاجاني أنه كان "قلقًا للغاية" بشأن الوضع الصعب الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن إيطاليا تعمل جاهدة لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.

إيطاليا تكثف جهودها الإنسانية في غزة

كشف تاجاني عن توجيه تعليمات لسفراء إيطاليا وقناصلها في مختلف الدول لضمان وصول مساعدات برنامج الغذاء العالمي إلى سكان غزة، مشددًا على ضرورة أن تصل هذه المساعدات للسكان الفلسطينيين دون المرور عبر حركة حماس.

وأكد على خطورة الوضع الصحي والغذائي في القطاع، مشيرًا إلى أن إيطاليا "ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة الأطفال والأمهات والجرحى".

مساعدة إيطاليا للفلسطينيين

وأوضح تاجاني أن إيطاليا قد استقبلت نحو 100 طفل فلسطيني تم علاجهم في المستشفيات الإيطالية، وأضاف: "نحن نساعد السكان المدنيين قدر استطاعتنا، وأولويتنا هي تقديم الدعم في هذه الظروف الإنسانية الصعبة".

دعوات للإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار

كما شدد تاجاني على ضرورة "الإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار" كشرط أساسي لتحقيق السلام في المنطقة.

وأشار أيضًا إلى أن "الوضع مع الحوثيين يتجه نحو الحل"، في تصريحات تتماشى مع ما أعلنته الإدارة الأمريكية في هذا الصدد.

الحديث عن روسيا والاتحاد الأوروبي

وبشأن الأوضاع في أوكرانيا، قال تاجاني إن "رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين ليس محاورًا سهلًا، ولا ينبغي الاستهانة به".

وأكد أن "كل شيء يعتمد الآن على بوتين، فإذا أراد السلام، فعليه أن يقرر صنعه". كما أشار إلى أن أوروبا قد فعلت كل ما في وسعها لدعم أوكرانيا، ولكن ذلك له حدود.

وفي حديثه عن الاتحاد الأوروبي، دعا تاجاني إلى "ثورة سلمية" تهدف إلى إعطاء دفعة كبيرة للاتحاد الأوروبي ليصبح كيانا سياسيًا قويًا وقادرًا على أن يكون محاورًا مع القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، الهند، الصين، روسيا، وإفريقيا.

رؤية حول بابا الفاتيكان الجديد

وفيما يتعلق ببابا الفاتيكان، أعرب تاجاني عن اعتقاده بأن "العالم بحاجة إلى بابا مطمئن يقود الكنيسة إلى الوحدة في هذه اللحظة الحرجة"، مؤكدًا أهمية استمرار مسيرة السلام التي كان قد بدأها الباباوات السابقون.

وأكد أنه يجب تجنب أي انقسامات داخل الكنيسة، وأن "ما يهم هو الجوهر: نحن بحاجة إلى بابا يلعب دورًا رئيسيًا في رسالته للسلام وحل النزاعات".