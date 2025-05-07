نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الهند تنفذ عملية عسكرية ضد معسكرات "لشكر طيبة" في باكستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهند تنفيذ ضربات جوية دقيقة على مواقع تابعة لجماعة "لشكر طيبة" داخل الأراضي الباكستانية، مؤكدة أن العملية استهدفت "البنية التحتية الإرهابية" المسؤولة عن الهجوم الذي وقع الشهر الماضي ضد مجموعة من السياح في الجزء الخاضع لإدارة الهند من إقليم كشمير.

تفاصيل العملية العسكرية "سيندور"

وفي مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء، قالت العقيد صوفيا قريشي إن العملية التي حملت اسم "سيندور" نُفذت في توقيت دقيق، واستمرت لمدة 25 دقيقة، بدأت في تمام الساعة 1:05 صباحًا وانتهت في الساعة 1:30 صباحًا بالتوقيت المحلي.

وأضافت قريشي أن الضربات كانت مركزة على معسكرات تدريب تتبع جماعة "لشكر طيبة"، مؤكدة أن الأهداف لم تتضمن منشآت عسكرية باكستانية، وأنه لم يتم تسجيل سقوط ضحايا مدنيين داخل الأراضي الباكستانية حسب ما أعلنه الجانب الهندي.

باكستان ترد وتزعم إسقاط طائرات هندية

من جانبها، زعمت باكستان أنها أسقطت خمس طائرات تابعة لسلاح الجو الهندي خلال الضربة الجوية، وهو ادعاء لم يعلّق عليه أي من المسؤولين الهنود الثلاثة الذين شاركوا في الإحاطة الصحفية، ولم تتمكن شبكة CNN من التحقق من صحته.

اتهامات متبادلة وتصعيد في الخطاب السياسي

وخلال الإحاطة الإعلامية، بدأ العرض بمونتاج يوثق آثار الهجمات التي تعرضت لها الهند خلال السنوات الماضية، والتي حمّلت نيودلهي مسؤوليتها لجارتها باكستان، وهو ما دأبت إسلام آباد على نفيه.

كما عرضت وزارة الدفاع الهندية لقطات مصورة لما وصفتها بأنها مواقع الضربات الجوية، إضافة إلى خريطة حددت مواقع عدة معسكرات تدريب لجماعتي "لشكر طيبة" و"جيش محمد"، تقع في الشطر الباكستاني من كشمير، وفي إقليم البنجاب داخل باكستان.

وزارة الخارجية الهندية تؤكد استمرار "الدعم الباكستاني للإرهاب"

وفي سياق متصل، جدد وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري اتهام بلاده لباكستان بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي وقع في أبريل في كشمير، مشيرًا إلى أن إسلام آباد لم تتخذ أي خطوات فعلية لمحاربة الإرهاب على أراضيها أو في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال ميسري: "على الرغم من مرور أسبوعين على الهجمات الإرهابية ضد المدنيين في كشمير، لم تُظهر باكستان أي تحرك ملموس للتصدي للبنية التحتية التي تؤوي تلك الجماعات الإرهابية"، مشيرًا إلى أن الضربات الجوية الهندية تم تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

ضحايا مدنيون وفقًا للجانب الباكستاني

ورغم تأكيد الجانب الهندي على عدم استهداف منشآت مدنية أو عسكرية باكستانية، فقد أعلن متحدث باسم الجيش الباكستاني، حسب وكالة رويترز، أن الغارات أسفرت عن مقتل 26 مدنيًا على الأقل، وهو ما يُنذر بتصاعد التوتر مجددًا بين الجارتين النوويتين.