نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهودهما الموحدة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت جمهورية مصر العربية ودولة قطر، في بيان مشترك صدر مساء الثلاثاء، أن جهودهما في ملف الوساطة بشأن قطاع غزة مستمرة ومتسقة، وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع، وتخفيف المعاناة اليومية للمدنيين الفلسطينيين.

وشدد البيان على أن مصر وقطر تعملان معًا بشكل وثيق من أجل تهيئة الظروف اللازمة للوصول إلى تهدئة شاملة ودائمة، تمهيدًا لتثبيت وقف إطلاق النار وتحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

رفض لمحاولات التحريض والتشكيك الإعلامي

نددت القاهرة والدوحة بمحاولات بعض الأطراف بث الفرقة بين الأشقاء، عبر ما وصفه البيان بـ "التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي"، مؤكدتين أن مثل هذه المحاولات لن تنجح في تعطيل مسار الوساطة أو التأثير على مواقفهما الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار البيان إلى أن الدولتين ترفضان الانخراط في أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني، بل تلتزمان بمسار واضح يركز على رفع المعاناة الإنسانية في غزة، وتحقيق حل دائم يضمن الأمن والاستقرار للمنطقة.

تنسيق وثيق مع الولايات المتحدة لإنجاح الوساطة

أوضح البيان المشترك أن الجهود المصرية القطرية في الوساطة تجري بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار مساعٍ دولية مكثفة للتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للمأساة الإنسانية في قطاع غزة، ويضمن حماية المدنيين من الاستهدافات العسكرية التي طالت آلاف الضحايا خلال الأشهر الماضية.

وأكدت الدولتان أهمية الدور الأمريكي في دعم جهود التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار، إلى جانب جهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العاملة في قطاع غزة، والتي تواجه تحديات جسيمة في إيصال المساعدات والإغاثات إلى المتضررين.

التزام مشترك بإنهاء الحرب وتثبيت السلام

جددت مصر وقطر، من خلال البيان، التزامهما الكامل بالعمل المشترك من أجل إنهاء الحرب الحالية التي وصفاها بـ "الكارثة الإنسانية"، التي خلفت آلاف القتلى والجرحى، وتسببت في دمار واسع النطاق للبنية التحتية والمرافق المدنية في القطاع.

وشدد البيان على أن الدولتين لن تتوقفا عن بذل الجهود السياسية والدبلوماسية اللازمة لتحقيق اختراق حقيقي في مسار التهدئة، وصولًا إلى حل جذري يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في العيش بسلام وأمان داخل دولته المستقلة.

إشادة متبادلة بخطط التعاون لإنقاذ غزة

وفي سياق متصل، كانت دولة قطر قد أعلنت في وقت سابق دعمها الكامل لخطة مصر المتكاملة بشأن الوضع في غزة، مؤكدة أن الجانبين يعملان على تنسيق الرؤى والمواقف من أجل التوصل إلى حلول عملية وفعّالة تعيد الاستقرار إلى القطاع وتفتح الباب أمام عملية سلام شاملة.

يُذكر أن التعاون بين مصر وقطر في ملف غزة يُعد من أهم محاور التحرك العربي الراهن، خاصة في ظل فشل الجهود الدولية السابقة في وقف إطلاق النار بشكل دائم، واستمرار معاناة المدنيين الفلسطينيين وسط تصعيد عسكري غير مسبوق.

دعوات إلى دعم عربي ودولي للوساطة

دعت مصر وقطر المجتمع الدولي والدول العربية إلى دعم مساعي الوساطة الجارية، وتوفير الغطاء السياسي والإنساني اللازم لضمان نجاحها، مشددتين على أن إنهاء الحرب في غزة يتطلب تكاتفًا دوليًا حقيقيًا وإرادة سياسية لإنقاذ ما تبقى من أرواح وممتلكات.

وأكد البيان أن القضية الفلسطينية تظل في صدارة أولويات السياسة الخارجية المصرية والقطرية، وأن استمرار التنسيق بين البلدين يشكل ركيزة أساسية لأي حل مستقبلي يمكن البناء عليه لتحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة.