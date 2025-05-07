العالم اليوم - أرباح "الاستثمارات الوطنية" ترتفع بـ 45% بالربع الأول 2025

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 مايو 2025 10:20 صباحاً - اعتمد مجلس إدارة شركة الاستثمارات الوطنية البيانات المالية المجمعة للشركة عن فترة الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، والتي أظهرت أداء ماليا قويا يعكس متانة مركزها المالي، ويؤكد استمرارية نهجها الاستثماري المدروس وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، والذي أسهم في تحقيق صافي أرباح بلغت 6 ملايين دينار وبواقع 7.5 فلس للسهم الواحد خلال الربع الأول وبنسبة نمو 45.3 بالمئة، مقارنة بالفترة ذاتها من 2024.

وقالت شركة الاستثمارات الوطنية في بيان صحافي، إن إجمالي حقوق المساهمين للشـركة الأم شهد نمواً بواقع 8.5 بالمئة ليبلغ 214.1 مليون دينار كويتي في نهاية الربع الأول من عام 2025، مقارنة مع 197.4 مليون دينار كويتي بنهاية العام الماضي 2024، كما شهدت إجمالي موجودات الشركة ارتفاعاً بنسبة 9.5 بالمئة لتبلغ 310.5 مليون دينار كويتي بنهاية مارس 2025، مقارنة مع 283.6 مليون دينار، كما في نهاية العام الماضي.

وأوضحت الشركة أنها سجلت نمواً ملحوظاً في إجمالي الأصول المدارة، والتي بلغت 1.126 مليار دينار كويتي بنهاية الربع الأول من عام 2025، بارتفاع نسبته 5.0 بالمئة مقارنةً بـ1.077 مليار دينار كويتي في نهاية عام 2024، ويعكس هذا النمو المستمر في الأصول المدارة متانة قاعدة العملاء وثقة المستثمرين، فضلاً عن قوة الشركة في تقديم حلول استثمارية متكاملة واستراتيجيات إدارة أصول فعّالة عززت مكانتها كأحد أبرز اللاّعبين في قطاع الاستثمار المحلي والإقليمي.

انطلاقة قوية

وفي هذا السياق، أكد خالد وليد الفلاح، رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات الوطنية، أن نتائج الربع الأول من السنة المالية 2025 تمثل انطلاقة قوية تعكس استمرار الزخم الإيجابي الذي تحقق خلال عام 2024، مشيراً إلى أن التركيز الاستراتيجي على تعزيز قطاعات الأعمال الرئيسية، إلى جانب رفع كفاءة الأداء التشغيلي، أسهم بشكل مباشر في ترسيخ المكانة الريادية للشركة في السوق وتعزيز تنافسيتها في بيئة استثمارية ديناميكية.

وأضاف أن هذه النتائج تعكس التزام شركة الاستثمارات الوطنية المتواصل بتقديم خدمات استثمارية متميزة تهدف إلى تعظيم قيمة الأصول وتحقيق أفضل العوائد للمساهمين، مؤكداً في الوقت ذاته أن التعاون المؤسسي والابتكار المستدام يشكّلان ركيزتين أساسيتين في مسيرة نجاح الشركة ونموها المتواصل، ومؤشراً واضحاً على ثقة المستثمرين بكفاءة الشركة وخبرتها، ما يعزز من دورها كمحرك رئيسي للنمو في القطاع المالي والاستثماري داخل الكويت.

وقال الفلاح أن شركة الاستثمارات الوطنية تمكنت من مواصلة جني ثمار الاستراتيجية التي قامت بانتهاجها خلال الأعوام الماضية، مما ساهم بشكل كبير في تنويع وتعزيز محفظتها الاستثمارية التي أسهمت في تحسين الأداء المالي للشركة.

استراتيجية طموحة

وأكد الفلاح أن شركة الاستثمارات الوطنية ماضية قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية الطموحة، والتي أثبتت فعاليتها من خلال النتائج الإيجابية التي تحققها الشركة على نحو متواصل، مشيراً إلى أن الشركة تواصل جهودها الرامية إلى ترسيخ أسس الاستدامة المؤسسية عبر الالتزام بأعلى معايير حوكمة الشركات والشفافية، وتعزيز أنظمة إدارة المخاطر التي تضمن حماية حقوق المساهمين وتعزز من مرونة الشركة في مواجهة تقلبات الأسواق.

وشدد الفلاح على أن الاستثمارات الوطنية تركز على رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين الأداء الداخلي، مع الحرص على تحقيق التوازن بين النمو المستدام والامتثال الكامل للمتطلبات الرقابية والتنظيمية، بما يدعم مكانتها في السوق المالي، كما لفت إلى أن الشركة تحافظ على قاعدة رأسمالية قوية وصلبة تشكل ركيزة أساسية في تنفيذ خططها التوسعية المستقبلية، وتعزيز قدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية المجدية محلياً وإقليمياً، بما يسهم في تحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل للمساهمين.

من جهة ثانية، قال الفلاح أن الشركة تجسّد التزامها الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية من خلال مشاركتها الفاعلة في مختلف مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والخيري، إلى جانب دعمها المستمر للهيئات والمؤسسات الخيرية، مما أسهم في ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في تعزيز أثر العمل المجتمعي والمسؤولية المؤسسية.

وفي ختام تصريحه، أعرب خالد وليد الفلاح عن اعتزازه بالدعم المتواصل من مجلس الإدارة لكافة قطاعات الشركة، مثمناً المستوى العالي من الاحترافية الذي تتميز به الإدارة التنفيذية، ومقدّراً الجهود المخلصة التي يبذلها جميع موظفي شركة الاستثمارات الوطنية، والتي كان لها بالغ الأثر في تحقيق النتائج الإيجابية والطموحات المنشودة.

تفوق ملحوظ

من جانبه، أشاد فهد عبد الرحمن المخيزيم، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة الاستثمارات الوطنية، بأداء الشركة خلال الربع الأول من عام 2025، الذي اتسم بتفوق ملحوظ ونشاط استثنائي في مختلف القطاعات الاستثمارية، وقد شمل هذا الأداء المميز تقديم خدمات استشارية متنوعة، من أبرزها تقييم محفظة من الأصول في قطاع الطاقة بمنطقة جنوب شرق آسيا لصالح شركة مدرجة في بورصة الكويت، إلى جانب تقييم مجموعة من الاستثمارات العقارية في منطقة الشرق الأوسط لصالح شركة مساهمة كويتية، وكذلك تقييم شركة عقارية إقليمية مدرجة.

وقال المخيزيم أن إدارة الخدمات الاستشارية المالية في شركة الاستثمارات الوطنية تواصل توسيع نطاق نشاطها عبر تنفيذ مجموعة متميزة من الصفقات الاستثمارية ذات القيمة المضافة، والتي تشمل عمليات اكتتاب في رؤوس أموال الشركات، وطروحات أولية مدروسة، إلى جانب صفقات دمج واستحواذ نوعية في قطاعات استراتيجية وحيوية مثل السلع الاستهلاكية، والتعليم، والعقارات، ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى تنويع محفظة خدماتها وتعزيز دورها كمستشار استثماري رائد في السوقين المحلي والإقليمي، من خلال تقديم حلول مبتكرة تدعم النمو المستدام وترتقي بعوائد العملاء والمساهمين.

وأشار المخيزيم إلى أن إدارة الاستثمارات البديلة نجحت في إتمام استثمارين جديدين بنظام الميزانين، أحدهما في قطاع الخدمات اللوجستية والتخزين في ألمانيا، والآخر في القطاع السكني في ولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، مما يعزز من حضور الشركة في سوق استثمارات الميزانين العالمي، كما تواصل الإدارة بناء قاعدة متينة من الفرص الائتمانية التي تخضع حالياً لتحليلات دقيقة، لافتاً إلى أن المشاريع القائمة تواصل أداءها الجيد على الرغم من التحديات التي تفرضها ظروف السوق، بالإضافة إلى ذلك، تواصل إدارة الاستثمارات البديلة التعاون مع الشركات التابعة على إعادة هيكلة بعض الأعمال ورفع وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وعن أداء قطاع إدارة الأصول، ثمّن المخيزيم الأداء القوي الذي حققته الصناديق الاستثمارية المحلية التابعة لشركة الاستثمارات الوطنية، مشيراً إلى أنها تمكنت من الاستفادة بشكل فعّال من الأداء الإيجابي الذي شهدته بورصة الكويت خلال الربع الأول من 2025، رغم التحديات التي فرضتها التوترات التجارية، والتقلبات الحادة في الأسواق العالمية، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، موضحاً أن هذا الأداء يعكس كفاءة فريق إدارة الأصول في الشركة ومرونته في التعامل مع المتغيرات وسرعة التكيّف مع التقلبات لتحقيق أعلى العوائد للمستثمرين.

وأوضح المخيزيم أن فريق الأدوات المالية في الشركة سجل إنجازاً نوعياً تمثل في انضمام شركات جديدة إلى خدمة صانع السوق، مؤكداً على أن هذا التوسع يعكس الدور المحوري الذي تؤديه شركة الاستثمارات الوطنية في تعزيز سيولة السوق ورفع كفاءته، وترسيخ مكانة الشركة كأحد أبرز مزودي الخدمات في بورصة الكويت، الأمر الذي يسهم في تطوير بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة المتعاملين، ويؤكد مكانة الشركة كشريك استراتيجي ورائد في مسيرة تطوير السوق المالي الكويتي.

من جانب آخر، استعرض المخيزيم أداء قطاع إدارة الثروات خلال الربع الأول من عام 2025، مشيراً إلى أن القطاع واصل تقديم حلول متكاملة واستراتيجيات استثمارية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء، وذلك في ظل ما تشهده الأسواق العالمية والإقليمية من تطورات متسارعة، والتي تأتي مواكبة للوضع الاقتصادي في الأسواق المالية العالمية وأسواق المنطقة، مبيناً أن هذه الجهود انعكست بشكل ملموس في تعزيز ثقة العملاء وولائهم، وتُوجت بحصول شركة الاستثمارات الوطنية على جائزة "الأفضل في التخطيط لانتقال الأصول بين الأجيال – الكويت 2025"، التي تمنحها مؤسسة "يوروموني" العالمية المرموقة والرائدة في مجال التقييمات المالية، ويأتي هذا التكريم في تأكيد جديد على ريادة الشركة وتميز خدماتها بين كبرى الشركات الاستثمارية المحلية والإقليمية، ويأتي هذا التكريم ضمن جوائز التميز التي تقدمها للعام الثالث على التوالي للشركة.

وأشار المخيزيم إلى أن قطاع الاستثمارات العقارية واصل أداءه الإيجابي خلال الربع الأول من عام 2025، حيث حافظ على نسب إشغال مرتفعة في العقارات التابعة والمدارة من قبل الشركة، مما يعكس كفاءة إدارة الأصول العقارية، مضيفاً أن الشركة أطلقت مؤخراً نظاماً إلكترونياً عقارياً متطوراً يتيح للمستأجرين إدارة كافة متعلقاتهم العقارية بكل سهولة ويسر، بما في ذلك تقديم طلبات الصيانة، وإجراء الدفع الإلكتروني، كما يمكّن ملاك العقارات من متابعة أصولهم وتدفقاتهم المالية بشكل مباشر وفوري، ولفت إلى أن القطاع يواصل حالياً العمل على إعداد خطط تطويرية لعدد من العقارات بهدف تعزيز قيمتها السوقية وتحسين مرافقها بما يتماشى مع متطلبات السوق ومتغيراته.

تطوير الأعمال المستقبلية

وفي إطار رؤيتها لتطوير أعمالها المستقبلية، كشف المخيزيم عن إطلاق شركة الاستثمارات الوطنية استراتيجيتها المؤسسية الجديدة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية للاستشارات الإدارية، والتي تستند إلى تحقيق النمو المستدام، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، ودفع عجلة التحول التشغيلي خلال الأعوام المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك وفق أحدث المعايير العالمية المعتمدة وبما يتناسب مع خطط وتوجهات شركة الاستثمارات الوطنية واحتياجاتها الاستراتيجية المستقبلية.

وأوضح المخيزيم أن نتائج التقييم الاستراتيجي المشترك أسفرت عن تحديد أربعة أهداف رئيسية تشكّل خارطة الطريق للمرحلة المقبلة وبمثابة العمود الفقري لاستراتيجية الشركة المُحدثة وهي: الدمج والاستحواذ والشراكات الاستراتيجية لتوسيع نطاق الأعمال وتنوع المنتجات، بالإضافة إلى تقديم مجموعة استثمارية مستهدفة تلبي تطلعات العملاء، وأيضاً العمل على بناء شبكة توزيع إقليمية متنامية تتيح الوصول السلس إلى الفرص الاستثمارية العالمية، وأخيراً اعتماد نموذج التشغيل عبر تعزيز المرونة والاعتماد على التكنولوجيا لضمان التميز التشغيلي وتسريع الإنجاز.

كما أكد المخيزيم أن قطاع الاستراتيجية في شركة الاستثمارات الوطنية يواصل التزامه الراسخ بمتابعة أحدث التطورات في بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في التخطيط والتنفيذ، بما يعكس طموحات الشركة في تعزيز مكانتها كمؤسسة استثمارية رائدة تتبنى الابتكار والتطور المستدام.

وفي ختام تصريحه، شدّد فهد المخيزيم على التزام شركة الاستثمارات الوطنية بمواصلة مسيرة الإنجاز والتطوير خلال عام 2025، مشيراً إلى أن الشركة تضع نصب أعينها تحقيق مستويات أعلى من النمو المستدام، وتعزيز بنيتها الرقمية بما يواكب تطورات السوق ويخدم تطلعات عملائها ومساهميها، كما أكد أن الشركة ستواصل دورها الفاعل في دعم مسارات التنمية الاقتصادية في البلاد، عبر تقديم حلول استثمارية متكاملة تعكس خبرتها ومكانتها في السوق.