نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت جمهورية مصر العربية ودولة قطر أن جهودهما المشتركة في ملف الوساطة بين الأطراف المعنية في قطاع غزة مستمرة ومتسقة، مشيرتين إلى أن التحركات الدبلوماسية تنطلق من رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها القطاع، وتعمل على تخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين من خلال خلق الظروف المناسبة للتوصل إلى تهدئة شاملة ودائمة.

رفض مشترك لمحاولات التشكيك وإثارة الانقسامات الإعلامية

شددت الدولتان في بيان مشترك على أن محاولات بث الفرقة بين الأشقاء العرب، سواء من خلال التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي، لن تنجح، ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك والدؤوب من أجل وضع حد لهذه الحرب المدمرة وإنهاء تداعياتها الكارثية على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

مصر وقطر ترفضان الانجرار وراء الحسابات الجانبية

جدّدت مصر وقطر تأكيدهما أنهما لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تصب في مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدتين التزامهما الكامل بمواصلة العمل من خلال إطار واضح يركّز على رفع المعاناة الإنسانية وتثبيت التهدئة، وصولًا إلى حل دائم وشامل يعيد الأمن والاستقرار للمنطقة.

تنسيق مصري قطري مع الولايات المتحدة لدعم جهود التهدئة

أوضحت الدولتان أن جهودهما تجري بتنسيق وثيق مع الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدًا للمأساة الإنسانية المتفاقمة، ويضمن في الوقت ذاته توفير الحماية الكاملة للمدنيين، وفقًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.