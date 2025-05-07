نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ترامب يعتزم إعلان اعتماد "الخليج العربي" رسميًا في الوثائق الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نقلت وكالة الأسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للإعلان رسميًا عن اعتماد الولايات المتحدة تسمية "الخليج العربي" بدلًا من أي مسميات أخرى في الوثائق والمراسلات الرسمية، وذلك بالتزامن مع زيارته المقررة لكل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وأكد المسؤولون أن الرئيس ترامب سيتخذ هذا القرار في إطار مساعيه لتعزيز العلاقات الأمريكية مع دول الخليج، مشيرين إلى أن الإعلان قد يصدر خلال جولته المرتقبة في المنطقة، والتي تعد أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة في 20 يناير.

تصريحات سابقة لترامب تهيّئ الأرضية للإعلان

وكان ترامب قد صرح مساء أمس بأنه سيصدر "إعلانًا كبيرًا" خلال زيارته المرتقبة إلى دول الخليج العربي، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي بعد أشهر من اقتراحه المثير للجدل بتغيير اسم خليج المكسيك إلى "خليج أمريكا" داخل الولايات المتحدة، في محاولة لإضفاء طابع قومي على التسميات الجغرافية المعتمدة رسميًا.

إيران اعترضت سابقًا على غياب التسمية على خرائط جوجل

ورغم أن تسمية "الخليج العربي" تُعد السائدة في أغلب دول الشرق الأوسط، أثارت هذه المسألة توترات دبلوماسية، خاصة مع إيران، التي ما دام أصرت على تسمية "الخليج الفارسي".

وكانت حكومة طهران قد هددت في عام 2012 بمقاضاة شركة "جوجل" بسبب امتناعها عن وضع أي تسمية للمسطح المائي على خرائطها الإلكترونية، في خطوة اعتبرتها إيران مساسًا بموقفها التاريخي.

الجيش الأمريكي سبق أن استخدم تسمية "الخليج العربي"

ذكرت الوكالة أن الجيش الأمريكي دأب على استخدام مصطلح "الخليج العربي" في بياناته وتقاريره الرسمية وصوره المنشورة، وذلك من جانب واحد، ودون انتظار اعتراف دولي أو تنسيق مع منظمات جغرافية دولية.

وأشارت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي يملك الصلاحية القانونية لاعتماد التسمية الجديدة لأغراض رسمية أمريكية فقط، لكنه لا يستطيع فرضها على بقية دول العالم أو المؤسسات الدولية.

جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات لتعزيز الشراكة الاقتصادية

تتضمن زيارة ترامب لكل من الرياض، الدوحة، وأبو ظبي، والتي تُعد أول جولة خارجية له منذ دخوله البيت الأبيض، أهدافًا اقتصادية واستراتيجية، أبرزها جذب الاستثمارات الخليجية إلى الولايات المتحدة، وتوسيع مجالات التعاون في مواجهة الأزمات الإقليمية، بما في ذلك قضايا الأمن والطاقة والتجارة.

ويُنظر إلى هذه الجولة على أنها محاولة لإعادة صياغة علاقات واشنطن مع حلفائها التقليديين في منطقة الخليج، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وسعي الإدارة الأمريكية الجديدة لإعادة التموضع في الشرق الأوسط.

الأسوشيتد برس تقاضي البيت الأبيض بسبب رفضها الالتزام بتغييرات ترامب

كشفت الوكالة عن أنها رفعت دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في وقت سابق من العام الحالي، بعد أن قامت الإدارة بمنع صحفييها من حضور غالبية الفعاليات الرسمية داخل البيت الأبيض.

وجاء هذا الإجراء كرد فعل على رفض الوكالة الالتزام بالأمر التنفيذي الصادر عن ترامب بتغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أمريكا" في تقاريرها ونشراتها داخل الولايات المتحدة.