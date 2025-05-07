العالم اليوم - روسيا: استعادة العلاقات مع أميركا ليست مهمة سهلة

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وقالت زاخاروفا في تصريحات نشرتها وكالة تاس للأنباء، إن استعادة العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا ليست بالأمر السهل لكن الجهود تتواصل على عدد من المسارات".

ونقلت الوكالة عن زاخاروفا القول "يجري استعادة الاتصالات، وبالنظر إلى أنها كانت في حالة انقطاع تام، فمن المؤكد أن المهمة ليست سهلة، لكنها تمضي على عدة مسارات".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال أواخر الشهر الماضي، إن روسيا قدمت" تنازلا رائعا" لوضع نهاية للحرب في أوكرانيا بالتوقف عن المضي قدما في الاستيلاء على كامل البلاد.

وشدد ترامب على أن "روسيا لا تشكل عقبة في وجه اتفاق وقف إطلاق النار في أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تقبل موسكو وكييف وبروكسل شروط التسوية الأوكرانية.

وأوضح ترامب خلال اجتماع مع رئيس الوزراء النرويجي في البيت الأبيض، ردا على السؤال بشأن ما إذا كانت روسيا وأوكرانيا وأوروبا ستقبل شروط الاتفاق: "أعتقد ذلك، نعم. أعتقد أنهم سيفعلون ذلك. أعتقد أننا سننتهي من هذا الأمر قريبا".

وأكد ترامب أنه سيكون من الصعب على كييف "استعادة" شبه جزيرة القرم التي تم تسليمها إلى روسيا دون إطلاق رصاصة واحدة.