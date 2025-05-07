العالم اليوم - سوريا.. اعتقال طبيب متهم بتحويل مشفى عسكري إلى "مسلخ بشري"

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. اعتقال طبيب متهم بتحويل مشفى عسكري إلى "مسلخ بشري" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 مايو 2025 08:18 صباحاً - أفادت الداخلية السورية، اليوم الأربعاء، باعتقال طبيب متهم بارتكاب "جرائم طبية" بحق معتقلين خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

وقالت الداخلية السورية في بيان على صفحتها في "تليغرام": "تمكنت مديرية أمن دمشق من إلقاء القبض على الطبيب المجرم بسام يوسف سلمان علي، أحد الضباط العاملين في مشفى تشرين العسكري خلال حقبة النظام البائد".

وأضاف البيان: "يُعدّ المجرم بسام أحد المتورطين في الجرائم الطبية التي ارتُكبت بحق المعتقلين، إذ حوّل مشفى تشرين إلى مسلخ بشري".

وتابع البيان ذاكرا جرائم بسام إنه "كان شريكا في عمليات تعذيب وقتل المعتقلين المحالين إلى المشفى، إضافة إلى تورّطه في تجارة الأعضاء البشرية وابتزاز ذوي المعتقلين".

ووفق البيان فقد كانت لبسام صلة "بتصفية عدد من المعتقلين عبر حقنهم بمواد قاتلة داخل المشفى، في انتهاك صارخ لكل القوانين الطبية والإنسانية".

واختتم البيان بالقول: "تتابع الجهات المختصة التحقيق مع المجرم لكشف المزيد من الجرائم التي ارتكبها خلال سنوات عمله في ظل النظام المجرم، تمهيدا لتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".