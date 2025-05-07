العالم اليوم - 14 اكتتابا عاما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 3 أشهر

انتم الان تتابعون خبر 14 اكتتابا عاما في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال 3 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 مايو 2025 08:18 صباحاً - أظهر تقرير لـ "إرنست آند يونغ" أن أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سجلت 14 اكتتاباً عاماً بإجمالي عائدات 2.4 مليار دولار في للربع الأول من عام 2025، بزيادة 4 اكتتابات.

وبحسب التقرير فقد ارتفعت العائدات التي تم جمعها بنسبته 106 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وكانت الاكتتابات العامة الأولية في الربع الأول من عام 2025 من نصيب الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان.

وشهدت دولة الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025، اكتتاباً عاماً واحداً في سوق أبوظبي للأوراق المالية لشركة ألفا داتا، وهي شركة تعمل في قطاع البرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، جمعت من خلاله 163 مليون دولار، وفقا لتقرير EY.

وقال غريغوري هيوز، رئيس خدمات الاكتتابات والصفقات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى EY إن الطلب المتزايد على طرح الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أدى إلى تطوير البنية التحتية للسوق من خلال طرح منتجات جديدة، وتحسين معايير الحوكمة، والتركيز على الشفافية والمساءلة.

ووفق "إرنست آند يونغ" تستمر التوقعات الإيجابية بشأن نشاط الاكتتابات العامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للفترة المتبقية من عام 2025، حيث تعتزم 21 شركة إدراج أسهمها في بورصات المنطقة عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.