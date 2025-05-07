إسقاط طائرة صهيونية مسيرة

إسقاط طائرة صهيونية مسيرةأعلنت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة صهيونية مُسيرة، شرقي مدينة غزة.

وقالت “سرايا القدس” في بلاغ عسكري لها إن مجاهديها تمكنوا من إسقاط طائرة صهيونية، خلال تنفيذها مهام استخبارية في مناطق القتال شرق مدينة غزة. مؤكدة “السيطرة عليها”.

وتُواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، معركة “طوفان الأقصى” منذ السابع أكتوبر 2023، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، تزامنًا مع الرد على جرائم ومجازر العدو الصهيوني المستمرة في القطاع.

