الهند تهاجم باكستان بالصواريخ

الهند تهاجم باكستان بالصواريخأعلنت القوات المسلحة الهندية تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت 9 مواقع في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، فيما أكد متحدث عسكري باكستاني أن إسلام آباد سترد على هجمات الهند.

وتعليقا على الهجمات، أوضحت الحكومة الهندية أن الجيش شن "العملية سيندور" مستهدفا 9 مواقع في جامو وكشمير، مضيفة أن الجيش لم يستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية.

وقالت الحكومة الهندية في بيانها إن "تحركاتنا كانت مركزة ومحسوبة ولا تنطوي على تصعيد".

وفي المقابل، قال مسؤولون أمنيون باكستانيون إن الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في ثلاثة مواقع، وأكد متحدث عسكري باكستاني أن إسلام آباد سترد على هجمات الهند.

وكان مسلحون شنوا في الثاني والعشرين من أبريل الماضي هجوما في منطقة سياحية قرب بلدة باهالجام بالشطر الهندي من كشمير، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من السياح الهنود، الأمر الذي أدى إلى أزمة متصاعدة بين البلدين.