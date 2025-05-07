الهند تهاجم باكستان بالصواريخ
أعلنت القوات المسلحة الهندية تنفيذ ضربة عسكرية استهدفت 9 مواقع في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، فيما أكد متحدث عسكري باكستاني أن إسلام آباد سترد على هجمات الهند.
وتعليقا على الهجمات، أوضحت الحكومة الهندية أن الجيش شن "العملية سيندور" مستهدفا 9 مواقع في جامو وكشمير، مضيفة أن الجيش لم يستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية.
وقالت الحكومة الهندية في بيانها إن "تحركاتنا كانت مركزة ومحسوبة ولا تنطوي على تصعيد".
وفي المقابل، قال مسؤولون أمنيون باكستانيون إن الهند أطلقت صواريخ عبر الحدود في ثلاثة مواقع، وأكد متحدث عسكري باكستاني أن إسلام آباد سترد على هجمات الهند.
وكان مسلحون شنوا في الثاني والعشرين من أبريل الماضي هجوما في منطقة سياحية قرب بلدة باهالجام بالشطر الهندي من كشمير، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من السياح الهنود، الأمر الذي أدى إلى أزمة متصاعدة بين البلدين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تهاجم باكستان بالصواريخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.