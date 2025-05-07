مجزرة جديدة بحق النازحين في غزة
ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، مجزرة جديدة بعد قصفها مدرسة تؤوي نازحين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد 20 مواطنا على الأقل وإصابة عشرات آخرين، بينهم نساء وأطفال، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على ساحة مدرسة أبو هميسة شرق مخيم البريج.
وارتفع عدد الشهداء منذ ساعات الفجر إلى 37 فلسطينياً بينهم نساء وأطفال، فضلًا عن مئات المصابين، في وقت تشهد فيه المستشفيات حالة طوارئ قصوى بسبب الأعداد المتزايدة من الإصابات الحرجة..
وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023، إلى 52 ألفا و615 شهيدا، و118 ألفا و752 مصابا.
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