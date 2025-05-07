العالم اليوم - مباراة مجنونة.. إنتر يقهر برشلونة ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا

انتم الان تتابعون خبر مباراة مجنونة.. إنتر يقهر برشلونة ويتأهل لنهائي أبطال أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 مايو 2025 02:18 صباحاً - بعد ملحمة كروية في ملعب سان سيرو، انتزع إنتر ميلانو الإيطالي بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز على ضيفه برشلونة الإسباني بنتيجة 4-3 بعد التمديد لشوطين إضافيين في إياب الدور قبل النهائي، مساء الثلاثاء.

وصعد إنتر ميلانو الفائز باللقب 3 مرات خرها في عام 2010 للمباراة النهائية للمرة السابعة في تاريخه، متفوقا بنتيجة 7-6 في مجموع المباراتين بعد التعادل بنتيجة 3-3 ذهابا في معقل برشلونة، الأسبوع الماضي.

أما برشلونة فعجز عن التأهل للنهائي الأول بعد 10 سنوات، والتاسع في تاريخه، علما بأنه حقق اللقب 5 مرات آخرها في 2015 على حساب يوفنتوس الإيطالي.

وينتظر إنتر ميلانو مواجهة إما باريس سان جرمان الفرنسي أو أرسنال الإنجليزي في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 31 مايو على ملعب أليانز أرينا في ميونيخ.

أنهى إنتر ميلانو الشوط الأول متقدما بهدفين سجلهما لاوتارو مارتينيز وهاكان تشالهان أوغلو من ركلة جزاء في الدقيقتين 21 و45.

وقلب برشلونة الطاولة على أصحاب الأرض بثلاثة أهداف في الشوط الثاني سجلها إيريك غارسيا وداني أولمو ورافينيا دياز في الدقائق 54 و60 و87.

لكن إنتر ميلانو أدرك التعادل بهدف في توقيت قاتل أحرزه فرانشيسكو أتشيربي في الدقيقة 93، ليمتد اللقاء لشوطين إضافيين.

وبعد مرور 9 دقائق من الشوط الإضافي الأول، سجل دافيد فراتيسي الهدف الرابع لإنتر ميلانو، ليرجح كفة الفريق الإيطالي، ويتأهل بعد سيناريو مثير، ليكرر تفوقه للمرة الثانية على برشلونة في الدور قبل النهائي، ويكرر ما فعله في عام 2010.