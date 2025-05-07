نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ رويترز: إعلان حالة الطوارئ في إقليم البنجاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس وزراء إقليم البنجاب الباكستاني، حالة الطوارئ في الإقليم وتأهب المستشفيات وقوات الأمن، في أعقاب الهجوم الصاروخي الهندي على البلاد.



الجيش الباكستاني يرد على الهجمات الهندي

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إن الجيش الباكستاني يرد على الهجمات الهندية، بينما لم يفصح عن أيّة تفاصيل تتعلق بالرد وكيفيته.

وأعلن التلفزيون الباكستاني نقلا عن مسؤولين أمنيين، أن القوات الجوية الباكستانية أسقطت مقاتلتين هنديتين.

وقالت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن مصادر، إن الجيشين الهندي والباكستاني ينفذان قصفا عنيفا متبادلا في 3 مواقع عبر الحدود في كشمير.

وكشفت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء نقلا عن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، أن جميع الأهداف التي ضربتها الهند مناطق مدنية وليست معسكرات للمسلحين.

وأشار آصف، إلى أن الهند أطلقت صواريخ من مجالها الجوي، مؤكدا أن ادعاء الهند أنها استهدفت معسكرات للإرهابيين كاذب.



مقتل 3 أِخاص في القصف الهندي على إقليم البنجاب

وأكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 12 آخرين في الهجوم الهندي.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الباكستاني، ان رد إسلام آباد على الهجوم الصاروخي الهندي قيد التحضير، موضحا أن مسجدين على الأقل استُهدفا في الهجوم الهندي.

وشدد الجيش الباكستاني، على أن الهند ستتلقى الآن ردا شاملا وحازما.

اتهم الجيش الهندي، باكستان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في ولاية جامو وكشمير من جديد.

وقالت وكالة "الأنباء البريطانية نقلا عن بيان للجيش الهندي، إنه أطلق عملية تستهدف البنية التحتية الإرهابية في باكستان ومنطقة جامو وكشمير وقصف 9 مواقع باكستانية.

وأكد الجيش الهندي، أنه لم يستهدف أي منشآت عسكرية باكستانية، مضيفا في منشور على "إكس" "تم تحقيق العدالة".

وذكرت الحكومة الهندية في بيان، الثلاثاء، أن الهجوم على باكستان أظهر انضباطا كبيرا في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ.

وأوضحت الحكومة الهندية، أن تحركاتها كانت مركزة ومحسوبة ولا تنطوي على تصعيد.



تجدد التوترات بين باكستان والهند



وتجددت التوترات بين الجارتين النوويتين، بعد هجوم إرهابي أدى إلى مقتل 26 سائحا في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه.

وحمّلت الهند، باكستان المسؤولية عن الحادث وتعهدت بالرد عليه، لتتخذ لاحقا إجراءات تصعيدية تضمنت طرد دبلوماسيين وإغلاق معبر حدودي، فضلا عن تعليق العمل باتفاقية "نهر السند" التي تنظم عملية تقاسم مياه النهر العابر للحدود بين البلدين.

وعلى مدار الأيام التي تلت الحادث، تبادل الجيشان الهندي والباكستاني إطلاق النار في نقاط التماس على الحدود بين البلدين.

ترامب يطالب بوقف التصعيد بين باكستان والهند



قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن الضربات الهندية على أهداف في باكستان والشطر الخاضع لسيطرة إسلام اباد من كشمير "مخزية".

وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض أنه سمع للتو عن تصاعد الأعمال القتالية في الساعات القليلة الماضية.

وتابع: "آمل أن يتوقف القتال بين الهند وباكستان سريعا جدا".

ماذا حدث؟

سُمع دوي عدة انفجارات قوية في أماكن مختلفة في باكستان وكشمير الباكستانية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، فيما قالت الهند إنها هاجمت "بنية تحتية إرهابية" في 9 مواقع.

من جهتها، توعدت باكستان بالرد على هذه الهجمات في إقليم البنجاب

وإليك نظرة شاملة عن إقليم البنجاب في كل من باكستان والهند، من حيث الجغرافيا والتاريخ والسكان والأهمية السياسية والثقافية:

أولًا: إقليم البنجاب في السياق التاريخي

ما قبل التقسيم:

البنجاب كان إقليمًا موحدًا في شبه القارة الهندية تحت حكم الإمبراطورية البريطانية.

سُمّي بهذا الاسم من كلمتين فارسيتين: "پنج" (خمسة) و*"آب"* (ماء)، أي "أرض الأنهار الخمسة"، في إشارة إلى أنهار: جيلوم، تشناب، رافي، بياس، وساتلج.

كان مركزًا تجاريًا وزراعيًا وثقافيًا هامًا، وموطنًا لجماعات دينية متعددة: المسلمين، السيخ، الهندوس.

بعد تقسيم 1947:

عقب استقلال الهند عن بريطانيا، تم تقسيم البنجاب بين:

البنجاب الغربي → أصبح جزءًا من باكستان.

البنجاب الشرقي → أصبح جزءًا من الهند.

البنجاب الباكستاني

الموقع والمساحة:

يقع شمال شرق باكستان.

يُعد أكبر أقاليم باكستان من حيث عدد السكان.

عاصمته: لاهور، وهي مدينة تاريخية وثقافية كبرى.

السكان:

أغلب السكان من المسلمين السنة، يتحدثون البنجابية والأردية.

يُعد المركز السياسي والاقتصادي لباكستان.

الأهمية:

يُهيمن على السياسة الباكستانية، حيث يأتي منه عدد كبير من المسؤولين وقادة الجيش.

مركز زراعي وصناعي هام؛ يحتوي على أغلب إنتاج القمح والقطن والأرز.

يشتهر بالثقافة البنجابية والفن الشعبي والموسيقى.

البنجاب الهندي

الموقع والمساحة:

يقع في شمال غرب الهند.

عاصمته شانديغار (عاصمة مشتركة مع ولاية هاريانا).

السكان:

يشكل السيخ غالبية السكان، يليهم الهندوس، وأقلية من المسلمين.

اللغة الرسمية: البنجابية (تُكتب بخط جورموخي).

يُعد قلب الطائفة السيخية، ويضم معبد الهارمندير صاحب (المعبد الذهبي) في أمريتسار.

منطقة زراعية ثرية، وتُعرف بـ "سلة غذاء الهند".

شهدت اضطرابات سياسية في الثمانينيات بسبب حركة استقلال السيخ (خالصتان).

قضايا ونقاط توتر:

الحدود:

توجد مدينة واجا بين لاهور (باكستان) وأمريتسار (الهند)، وتُقام فيها عروض عسكرية يومية تُجسد التوتر بين البلدين.

الهوية المشتركة:

رغم الانقسام، لا تزال هناك روابط لغوية وثقافية قوية بين سكان البنجاب على جانبي الحدود.

الكثير من العائلات تمزقت بسبب التقسيم، ولا تزال تسعى للروابط والزيارات رغم التعقيدات السياسية.