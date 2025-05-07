عاجل ـ الجيش الباكستاني: الهند ستتلقى الآن ردًا شاملًا وحازمًا

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أحمد جودة - القاهرة - توعد جيش باكستان بالرد على ضربات الهند «في الزمان والمكان» المناسبين، وقال المتحدث باسم الجيش الباكستاني: أطلقت الهند ثلاثة صواريخ على باكستان وستتلقى الهند الآن ردًّا شاملًا وحازمًا.

أول تعليق من الحكومة الهندية على الضربات العسكرية

علقت الحكومة الهندية على عمليتها العسكرية التي استهدفت باكستان، والتى اطلقت عليها «عملية سيندور».

قالت الحكومة الهندية إن:«تحركاتنا كانت مركزة ومحسوبة ولا تنطوي على تصعيد».

وأكدت القوات المسلحة الهندية استهدافها تسعة مواقع في باكستان وجامو وكشمير الخاضعة لسيطرة باكستان، في إطار عملية «سيندور».

وأفاد بيان صادر عن القوات المسلحة الهندية بما يلي: قبل قليل، شنت القوات المسلحة الهندية عملية «سيندور»، مستهدفةً البنية التحتية في باكستان وجامو وكشمير الخاضعة لسيطرة إسلام أباد، والتي كانت تُخطط وتُوجه منها هجمات ضد الهند.

بلغ إجمالي المواقع المستهدفة تسعة (9) مواقع، وأكدت أن عملياتها كانت «مركزة ومدروسة وغير تصعيدية»، وأنه لم يتم استهداف أي منشآت عسكرية باكستانية، مضيفةً:«أظهرت الهند ضبطًا كبيرًا للنفس في اختيار الأهداف وطريقة التنفيذ».

وأشار البيان إلى أن الضربة تأتي في أعقاب ما وصفته بالهجوم «البربري» الذي قُتل فيه العشرات من الهنود في باهالغام بكشمير.

باكستان تتوعد بالرد على الضربات الهندية

أعلن المتحدث العسكري الباكستاني أن إسلام أباد سترد على الهجمات الهندية حسب ما ذكر في تصريحات لوكالة رويترز.

أعلن الجيش الهندي إطلاق عملية عسكرية في باكستان، وذكر بيان الجيش الهندي: «أطلقت القوات المسلحة عملية سيندور لضرب البنية التحتية في باكستان وجامو وكشمير».

وقال الجيش الهندي: «نفذنا ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية» على حسب قوله، وذكر الجيش الهندي: قواتنا بدأت قصف مواقع في جامو وكشمير.

من جانبه رد المتحدث باسم الجيش الباكستاني قائلًا: «الهند ستتلقى الآن ردًا شاملا وحازما».

وأعادت الخطوط الجوية الباكستانية رحلات جوية إلى كراتشي بسبب هجمات هندية.

إغلاق المجال الجوي بين الهند وباكستان

أعلنت السلطات الباكستانية إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة لمدة 48 ساعة.

وشنّت القوات الهندية هجمات جوية ضد البنية التحتية لمسلحين داخل باكستان وفي الجزء الخاضع لسيطرة إسلام آباد من كشمير

وذكر مصدران لـ«رويترز» أن معهد ديني في مدينة بهولبور الباكستانية من بين مواقع تعرضت للهجوم الهندي.

وأفاد مصدر أمني باكستاني بمقتل طفل على الأقل في هجوم وإصابة اثنين قرب بيشاور.

من جانبه، توعد الجيش الباكستاني بالرد على ضربات الهند «في الزمان والمكان» المناسبين.

أسباب النزاع المستمر التاريخي بين الهند وباكستان

إقليم كشمير: جوهر الصراع؛ تعتبره الهند جزءًا لا يتجزأ من أراضيها، بينما تطالب به باكستان.

الهوية الدينية: الهند ذات غالبية هندوسية، وباكستان دولة إسلامية، مما يضفي بعدًا دينيًا للنزاع.

قضايا الإرهاب: تتهم الهند باكستان بدعم جماعات مسلحة تنشط في كشمير.

المنافسة الجيوسياسية: سعي كلا الطرفين لتأكيد نفوذهما في جنوب آسيا.