العالم اليوم - في مباراة مجنونة.. إنتر في نهائي أوروبا على حساب برشلونة

انتم الان تتابعون خبر في مباراة مجنونة.. إنتر في نهائي أوروبا على حساب برشلونة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 مايو 2025 01:22 صباحاً - انتزع إنتر ميلانو فوزا الإيطالي قاتلا، ليل الثلاثاء الأربعاء، أمام برشلونة الإسباني 4-3 في مباراة الإياب من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد أن انتهت مباراة الذهاب 3-3.

وفرض لاعب الإنتر فرانسيشكو أتشيربي التمديد أمام ضيفه برشلونة الإسباني بعد أن اقتنص هدف التعادل 3-3 في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وبعدما انتزع أصحاب الأرض تقدما لافتا بهدفين عبر هدافه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (21) والتركي هاكان تشالهان أوغلو (45+1 من ركلة جزاء)، رد برشلونة بقوة في الشوط الثاني بثلاثية حملت توقيع إريك غارسيا (54) وداني أولمو (60) والبرازيلي رافينيا (88)، ليبدو أنه في طريقه لحسم تأهله إلى النهائي.

لكن أتشيربي كان له رأي آخر بتسجيله هدف التعادل في الوقت القاتل.

يتأهل الفائز من هذه المواجهة لمواجهة باريس سان جرمان الفرنسي أم ارسنال الإنجليزي (فاز سان جرمان 1-0 ذهابا على ملعب الإمارات)، في النهائي المقرر في 31 مايو على ملعب "أليانتس أرينا" في ميونيخ.