نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رويترز: قصف عنيف بين القوات الهندية والباكستانية في 3 مواقع بـ كشمير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المتحدث العسكري الباكستاني أن إسلام أباد سترد على الهجمات الهندية حسب ما ذكر في تصريحات لوكالة رويترز.

عملية عسكرية في باكستان



أعلن الجيش الهندي إطلاق عملية عسكرية في باكستان، وذكر بيان الجيش الهندي: «أطلقت القوات المسلحة عملية سيندور لضرب البنية التحتية في باكستان وجامو وكشمير».

وقال الجيش الهندي: «نفذنا ضربة دقيقة على معسكرات إرهابية» على حسب قوله، وذكر الجيش الهندي: قواتنا بدأت قصف مواقع في جامو وكشمير.

باكستان تتوعد بالرد

من جانبه رد المتحدث باسم الجيش الباكستاني قائلًا: «الهند ستتلقى الآن ردًا شاملا وحازما».

وأعادت الخطوط الجوية الباكستانية رحلات جوية إلى كراتشي بسبب هجمات هندية.

إغلاق المجال الجوي بين الهند وباكستان

وكانت السلطات الباكستانية أعلنت إغلاق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات القادمة لمدة 48 ساعة.

وشنّت القوات الهندية هجمات جوية ضد البنية التحتية لمسلحين داخل باكستان وفي الجزء الخاضع لسيطرة إسلام آباد من كشمير

وذكر مصدران لـ«رويترز» أن معهد ديني في مدينة بهولبور الباكستانية من بين مواقع تعرضت للهجوم الهندي.

وأفاد مصدر أمني باكستاني بمقتل طفل على الأقل في هجوم وإصابة اثنين قرب بيشاور.

من جانبه، توعد الجيش الباكستاني بالرد على ضربات الهند «في الزمان والمكان» المناسبين.

مخاوف من تصعيد أكبر للحرب بن البلدين

يرى المراقبون أن التصعيد بين الهند وباكستان قد يتفاقم سريعًا إلى مواجهة أوسع إذا ما حدث خطأ في الحسابات أو نشأ حادث عرضي على الخطوط الأمامية. ورغم عدم إعلان تفاصيل الخسائر البشرية والمادية، فإن التوتر الإقليمي والدولي يتصاعد مع ترقب تطورات الوضع في واحدة من أكثر المناطق توترًا في العالم.

وفي حال تطور النزاع إلى حرب شاملة، فإن ذلك سيحمل تداعيات كارثية على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تمتلك الهند وباكستان أسلحة نووية، مما يزيد من خطر التصعيد النووي.

تشمل التأثيرات المحتملة:

الخسائر البشرية: توقعات بارتفاع عدد الضحايا من المدنيين خاصة في المناطق المتنازع عليها مثل كشمير.

الأزمة الاقتصادية: من المتوقع أن تؤثر الحرب بشكل كبير على الاقتصاد الهندي والباكستاني، خاصة مع توقف الأنشطة الاقتصادية وارتفاع تكاليف الحرب.

الأزمة الإنسانية: قد تؤدي الحرب إلى نزوح جماعي للاجئين وخلق أزمة إنسانية في دول الجوار مثل الهند وباكستان.

التدخل الدولي: من المرجح أن تقوم القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا بمحاولات وساطة، إلا أن التصعيد النووي قد يدفع العالم إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة.

التداعيات الإقليمية: قد تمتد تداعيات الحرب إلى دول مثل أفغانستان والصين، كما ستؤثر على العلاقات الدولية بين الهند وباكستان ودول أخرى.

في النهاية في ظل تلك الظروف المتوترة، يبقى الأمل في أن تتمكن الجهود الدولية من منع التصعيد وتحقيق تسوية سلمية قبل أن يتحول النزاع إلى حرب واسعة النطاق تؤثر على المنطقة والعالم بأسره.