نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتسلئيل سموتريتش: انتصار إسرائيل يعنى دمار غزة بالكامل وتهجير أهلها لدولة ثالثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، يوم الثلاثاء بأن انتصار إسرائيل في غزة يعني أن الأراضي الفلسطينية ستُدمر بالكامل قبل رحيل سكانها إلى دول أخرى.

ستُدمر غزة بالكامل

وقال سموتريتش، اليميني المتطرف، في مؤتمر حول الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة: "ستُدمر غزة بالكامل، وسيُرسل المدنيون إلى الجنوب إلى منطقة إنسانية خالية من حماس والإرهاب، ومن هناك سيبدأون بالرحيل بأعداد كبيرة إلى دول ثالثة".

وأكد سموتريتش أن الاستيطان في الضفة الغربية جرى تطبيعه، ويتم العمل على توفير الميزانيات اللازمة لاستقبال مليون مستوطن.

كما أكد أيضًا، أن إسرائيل لن تنسحب من قطاع غزة حتى وإن كان هناك اتفاق آخر بشأن الرهائن، داعيًا الإسرائيليين إلى تقبُّل كلمة الاحتلال.

خطة الجيش الإسرائيلي

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، أن خطة الجيش الإسرائيلي لتوسيع نطاق حملته في غزة التي صدَّق عليها المجلس الأمني المصغَّر، تشمل تهجير غالبية سكان القطاع الفلسطيني.

يشار إلى أن قطر أكدت، الثلاثاء، أن جهودها مستمرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، رغم قرار إسرائيل توسيع عملياتها وإعلان حماس عدم جدوى التفاوض في «ظل حرب التجويع».

نزوح سكان غزة

ونزح سكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون شخص تقريبًا مرة واحدة على الأقل، خلال الحرب التي اندلعت عقب هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

وقال إن العملية ستشمل هجومًا أوسع نطاقًا، بما في ذلك نقل غالبية سكان قطاع غزة.

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إن إسرائيل تنوي احتلال قطاع غزة بشكل دائم، وليس على سبيل أن يكون جزءًا من مناورة مؤقتة، مضيفًا: نحن نحتل غزة للبقاء، لم يعُد هناك دخول وخروج. هذه حرب من أجل النصر.

ولأول مرة منذ بداية الحرب، تستخدم الحكومة الإسرائيلية مصطلح احتلال قطاع غزة، في إطار قرار اتخذته بتوسيع العملية العسكرية هناك.

السيادة الإسرائيلية

وشدد على أن حكومته ستفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية خلال فترة ولايتها، وأن حركة (حماس) لن تكون موجودة أبدًا كجسم إداري في قطاع غزة.

كما طالب وزير التراث الإسرائيلي أميحاي إلياهو،في مقابلة مع القناة السابعة الإسرائيلية، بقصف مخازن الطعام وتجويع السكان في قطاع غزة، لا توجد مشكلة في قصف مخزون الطعام الخاص بحماس.

وأضاف الوزير الإسرائيلي: “يجب أن يتضوروا جوعا.. وإذا كان هناك مدنيون يخشون على حياتهم فعليهم اتباع خطة الهجرة”.

ضرب قطاع غزة بأسلحة نووية

وكان إلياهو أثار جدلا بعد فترة قصيرة من بدء الحرب، عندما اقترح ضرب قطاع غزة بأسلحة نووية.