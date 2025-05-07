بوتين يستعد لاحتفالات يوم النصر.. وكييف: لا نتحمل مسؤولية ما سيحدث فى روسيا

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أحمد جودة - القاهرة - سيُلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلمةً في أكبر استعراض سنوي على الإطلاق بمناسبة يوم النصر في موسكو يوم الجمعة، مُستحضرًا هزيمة الاتحاد السوفيتي لألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وذلك لحشد الدعم لقواته التي تُقاتل في أوكرانيا.

تُحيي روسيا هذا الحدث بعد أكثر من ثلاث سنوات من هجومها، وبعد أن شنّت سلسلة من الهجمات القاتلة على أوكرانيا في أبريل، على الرغم من سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوصل إلى اتفاق سلام.

حرب أوكرانيا

وشنّ الكرملين هجومًا شاملًا على أوكرانيا في فبراير 2022، على أمل السيطرة على البلاد في غضون أيام، لكنه تورط منذ ذلك الحين في صراعٍ هائل أودى بحياة عشرات الآلاف.

هدنة عيد النصر

كما أمر بوتين بهدنة لمدة ثلاثة أيام في أوكرانيا تزامنًا مع هذا الحدث، والذي وصفته كييف بأنه وقف إطلاق نار "فقط من أجل الاستعراض".

وأعلنت أوكرانيا، التي شنّت هجمات بطائرات مسيرة على روسيا وموسكو خلال الصراع، أنها لا تتحمل مسؤولية ما يحدث في روسيا، وأن بعض الدول تواصلت معها لطلب السلامة لقادتها الذين يحضرون العرض العسكري.

العرض العسكري.. الحدث الأعظم

قبل ثلاثة أيام من العرض العسكري في الساحة الحمراء، أطلقت أكثر من 100 طائرة مسيرة على روسيا خلال الليل، بما في ذلك على موسكو، مما أجبر مطارات العاصمة الرئيسية على الإغلاق لساعات.

على الرغم من غموض الصراع، وعد المسؤولون بأن تكون احتفالات هذا العام الذكرى الثمانون لهزيمة النازيين "الأعظم" حتى الآن.

خلال حكم بوتين الممتد لـ 25 عامًا، حوّل الكرملين يوم 9 مايو إلى عطلة للاحتفال بالدولة والوطنية، ويُحتفل به بعرض عسكري ضخم في الساحة الحمراء، حيث يُلقي بوتين كلمةً للأمة.

تطهير" البلاد من النازية"

استغل بوتين روايات الحرب العالمية الثانية لتبرير إرسال قوات إلى أوكرانيا، متعهدًا في عام 2022 بـ "تطهير" البلاد من النازية، ومنذ ذلك الحين يُقارن الصراع الحالي بالمجهود الحربي السوفيتي.

لقد اتهم الغرب مرارًا وتكرارًا بعدم الاعتراف بمآثر موسكو في الحرب العالمية الثانية، وجادل بأن الاتحاد السوفيتي كان المنتصر الرئيسي في الحرب.

وقبيل الاحتفالات، أشاد بوتين بالأمة الروسية، من بين جميع الشعوب السوفيتية، لهزيمة النازيين.

وقال لتلاميذ المدارس في موسكو الأسبوع الماضي: "لقد ساهمت جميع شعوب الاتحاد السوفيتي مساهمة كبيرة.. ولكن، بطبيعة الحال، نظرًا لحجمها، قدّم الاتحاد الروسي، بالطبع، أقصى مساهمة في هذا النصر".

"الحرب الوطنية العظمى"

تُذكر الحرب العالمية الثانية رسميًا في روسيا باسم "الحرب الوطنية العظمى"، بدءًا من الغزو الألماني المفاجئ للاتحاد السوفيتي عام 1941 وانتهاءً باستسلام ألمانيا عام 1945.

أما الفترة بين عامي 1939و1941 - عندما أبرم الاتحاد السوفيتي معاهدة عدم اعتداء مع ألمانيا النازية وغزا بولندا - فهي تُغفل في كتب التاريخ الرسمية.

كان للحرب تأثيرٌ مدمر على الاتحاد السوفيتي، إذ أسفرت عن مقتل أكثر من 20 مليون مدني وعسكري.

طوال فترة حكمه، استغل بوتين هذه الصدمة الوطنية، فجعل يوم 9 مايو أهم عطلة رسمية في روسيا، ودافع عن جيشه كمدافع ضد الفاشية.

وحظرت السلطات انتقاد الجيش بعد أيام من بدء الهجوم على أوكرانيا، ووجهت اتهاماتٍ منذ ذلك الحين للآلاف في أكبر حملة قمع محلية في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

دولة قومية متطرفة

تشير الكتب المدرسية التي طُرحت خلال الهجوم إلى أوكرانيا على أنها "دولة قومية متطرفة"، مُشبّهةً إياها بنظام الاحتلال النازي الذي حكم البلاد بين عامي 1941 و1944.

انتقدت أوكرانيا الحدث، قائلةً إنه "لا علاقة له بالانتصار على النازية"، وقالت إن المتظاهرين في الساحة الحمراء "على الأرجح" متورطون في جرائم ضد الأوكرانيين.

رئيس وزراء سلوفاكيا يتحدى

قبل قادة نحو 20 دولة، بمن فيهم الرئيس الصيني شي جين بينج، دعواتٍ للمشاركة في احتفالات هذا العام، وفقًا للكرملين.

كما لم تستبعد موسكو مشاركة القوات الكورية الشمالية - التي ساعدت روسيا في طرد القوات الأوكرانية من منطقة كورسك التابعة لها - في استعراضٍ عسكري في الساحة الحمراء لأول مرة.

كما حذّر الاتحاد الأوروبي أعضاءه من السفر إلى موسكو لحضور هذا الحدث، لكن رئيس وزراء سلوفاكيا، روبرت فيكو، تحدى بروكسل وتعهد بالحضور.

وقال في مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين: "سأذهب ببساطة، نقطة على السطر".

كانت سلوفاكيا قد أدانت هجوم موسكو في عام 2022، لكن فيكو تسبب في توتر العلاقات مع أوكرانيا المجاورة، ودعا إلى وقف إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف.

وقال: "أتفهم أن هناك حربًا دائرة، لكنني لن أخلط بين الحاضر وما حدث بين عامي 1941 و1945".

موكب يوم النصر

لم يشهد موكب يوم النصر في موسكو سوى دبابة واحدة العام الماضي للعام الثاني على التوالي، فيما وصفه محلل المجلس الأطلسي، بيتر ديكينسون، بأنه تذكير بـ "الخسائر الكارثية" التي مُنيت بها روسيا في ساحة المعركة.

ألغت السلطات في بعض مناطق روسيا، بما في ذلك منطقة كراسنودار الجنوبية، عروض 9 مايو وسط مخاوف من احتمال وقوع عمليات تخريب أوكرانية.