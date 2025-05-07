نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستان تغلق مجالها الجوي لمدة 48 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام مساء يوم الثلاثاء، بأن باكستان أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية الداخلية والدولية لمدة 48 ساعة.

ووفقا لمصادر طيران، أغلق مطار إسلام آباد الدولي أمام جميع الرحلات الجوية ويجرى تحويل جميع الرحلات القادمة والمغادرة إلى مطار كراتشي.

كما تم تحويل مسار رحلة الخطوط الجوية السعودية SV-726 التي كان من المقرر أن تهبط في إسلام آباد، إلى كراتشي.

ونصحت السلطات المسافرين بعدم التوجه إلى المطار والعودة إلى ديارهم.

وأشارت هيئة الطيران المدني إلى أن الرحلات الجوية ستستأنف بشكل طبيعي فور استقرار الوضع.

وفي حين لم يتم الكشف رسميا عن الأسباب الدقيقة لإغلاق المجال الجوي، يشير المسؤولون إلى أنه جزء من إجراء أمني أوسع نطاقا