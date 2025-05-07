هدنة مفاجئة.. واشنطن توقف الضربات ضد الحوثيين باتفاق بوساطة عمانية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستوقف الغارات على الحوثيين في اليمن، بعد أن أبلغ الحوثيون واشنطن بأنهم لا يريدون القتال بعد الآن.

واشنطن توقف الضربات ضد الحوثيين باتفاق بوساطة عمانية

واشنطن توقف الضربات ضد الحوثيين باتفاق بوساطة عمانية

وجاء وقف العمليات العسكرية نتيجة محادثات جرت الأسبوع الماضي بين الجانب الأمريكي والحوثيين، بوساطة نشطة من سلطنة عُمان، قادها مبعوث واشنطن الخاص ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ دبلوماسية لخفض التصعيد.

الخارجية العُمانية تعلن رسميًا التوصل إلى اتفاق

وأعلنت وزارة الخارجية العُمانية، يوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق هدنة بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين، مؤكدة أن الجهود التي بذلتها السلطنة مؤخرًا عبر قنوات التواصل المباشر، أسفرت عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين الطرفين.

ضمان لحرية الملاحة وإنهاء للهجمات المتبادلة

ووفقًا لبيان صادر عن الناطق باسم الخارجية العُمانية، فإن الاتفاق ينص بوضوح على التوقف الكامل عن استهداف أي من الطرفين للآخر، بما يشمل الهجمات على السفن الأمريكية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما اعتبر خطوة مهمة نحو حماية حرية الملاحة البحرية وتسهيل حركة التجارة الدولية.

عُمان تشيد بالطرفين وتبدي تفاؤلًا بشأن مستقبل المنطقة

وقد أعربت سلطنة عُمان عن امتنانها للطرفين على النهج الإيجابي والبناء الذي تبنياه للوصول إلى هذه النتيجة، مشيرة إلى أن هذا التفاهم قد يمهد الطريق لمعالجة أوسع لمجمل الملفات العالقة في المنطقة، بما يخدم السلام والاستقرار الإقليمي.

ترامب يؤكد التوقف ويعلن: الحوثيون لا يريدون القتال بعد الآن

من جانبه، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي خلال لقائه برئيس الوزراء الكندي مارك كارني، أن بلاده قررت وقف الضربات الجوية، بعد أن أبلغ الحوثيون واشنطن برغبتهم في إنهاء القتال.

وأضاف: "سنحترم رغبتهم... يقولون إنهم لن يستهدفوا السفن مجددًا، ونحن سنوقف الغارات".