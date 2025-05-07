"سرايا القدس" تعلن إسقاط مسيرة إسرائيلية شرق مدينة غزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، يوم الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي شرقي مدينة غزة

وقالت "سرايا القدس" في بيان مقتضب تلقت RT نسخة منه، "تمكن مجاهدونا من إسقاط طائرة خلال تنفيذها مهام استخبارية في مناطق القتال شرق مدينة غزة والسيطرة عليها".

وتواصل "سرايا القدس" بالاشتراك مع الأذرع العسكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، التصدي للقوات الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 موقعين في صفوفه خسائر مادية وبشرية.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية، وأقر الجيش بمقتل عدد من جنوده منذ استئناف الحرب على غزة يوم 18 مارس الماضي.

وفي اليوم الـ50 من استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة، وفي ظل نذر المجاعة التي تخيم على غزة مع استمرار منع دخول المساعدات، دقت مستشفيات القطاع ناقوس الخطر من ارتفاع عدد وفيات الأطفال بسبب سوء التغذية.

يأتي ذلك بينما واصلت قوات الجيش الإسرائيلي غاراتها على مناطق مختلفة من القطاع، وتزامن ذلك مع تأكيد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، أن قواته ستنفذ عملية عسكرية مكثفة في قطاع غزة، وستبقى فيه