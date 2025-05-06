نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلطنة عمان تعلن توصلها لاتفاق يوقف الحرب البحرية في اليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخارجية العمانية نجاحها في التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بهدف تحقيق خفض التصعيد.

وصرّح ناطق بوزارة الخارجية بأنه بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عُمان مؤخرًا مع الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات المعنية في صنعاء بالجمهورية اليمنية بهدف تحقيق خفض التصعيد؛ فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأكدت الخارجية العمانية أنه في المستقبل لن يستهدف أي منهما الآخر بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي.

وأعربت سلطنة عُمان عن شكرها لكلا الطرفين على نهجهما البنّاء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحّب بها معربة عن أملها بأن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم على العديد من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع.

وتأتي الوساطة العمانية الناجحة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والسلطات في صنعاء (الحوثيين) في سياق تصاعد التوترات في منطقة البحر الأحمر وباب المندب خلال السنوات الأخيرة.

وشهدت المنطقة هجمات متكررة من قبل الحوثيين على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، وهي منطقة حيوية للتجارة العالمية حيث تمر عبرها نحو 12% من التجارة البحرية العالمية و8% من تجارة الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لوكالة معلومات الطاقة الأمريكية.

منذ بدء هذه الهجمات استهدف الحوثيون سفنًا تجارية بطائرات دون طيار وصواريخ باليستية وقوارب متفجرة، مما أدى إلى تعطيل حركة الشحن الدولي، حيث اضطرت شركات شحن كبرى مثل ميرسك وهاباغ لويد إلى تغيير مساراتها عبر رأس الرجاء الصالح، مما زاد من تكاليف الشحن وأثر على سلاسل التوريد العالمية.

وردًا على ذلك قادت الولايات المتحدة عملية "حارس الازدهار" بمشاركة دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا والبحرين لتأمين الملاحة في البحر الأحمر، كما نفذت ضربات جوية ضد أهداف حوثية في اليمن، مما أدى إلى تصعيد الصراع